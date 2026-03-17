Ανησυχία στην ΕΕ για το Μουντιάλ 2026 – Πιέσεις προς τη FIFA για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πίεση προς τη FIFA να δώσει πιο ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις, την ώρα που η διοργάνωση φορτίζεται όλο και περισσότερο και από γεωπολιτικές και πολιτικές εντάσεις.

Ανησυχία στην ΕΕ για το Μουντιάλ 2026 – Πιέσεις προς τη FIFA για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας
17 Μαρ. 2026 18:29
Pelop News

Η ΕΕ εμφανίζεται ανήσυχη για το Μουντιάλ του 2026, ζητώντας πιο σαφείς εγγυήσεις από τη FIFA για την ασφάλεια των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και θα είναι η πρώτη με 48 ομάδες.

Σύμφωνα με το κείμενο που έστειλες, ο επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ άσκησε πίεση προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για πιο καθαρές απαντήσεις γύρω από την ασφάλεια, ενώ εξέφρασε και επιφυλάξεις για τη γενικότερη διαχείριση της FIFA. Το βασικό πλαίσιο αυτού του προβληματισμού ταιριάζει με τη διεθνή πίεση που ήδη δέχεται η ομοσπονδία για ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό τουρνουά.

Η συζήτηση έχει γίνει ακόμη πιο έντονη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξαιτίας των ανησυχιών για το ευρύτερο πολιτικό κλίμα στις διοργανώτριες χώρες. Παράλληλα, υπάρχουν ήδη αναφορές ότι ιρανικές πλευρές συζητούν με τη FIFA ζητήματα ασφαλείας και ενδεχόμενη μεταφορά αγώνων εκτός ΗΠΑ.

Η FIFA, από την πλευρά της, επιμένει ότι η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Ωστόσο, όσο πλησιάζει η διοργάνωση, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν όχι γενικές διαβεβαιώσεις αλλά πιο συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία φιλάθλων, αποστολών και μετακινήσεων.

