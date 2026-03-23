Ανησυχία στις Βρυξέλλες για διαρροές προς τη Μόσχα – Στο μικροσκόπιο η Ουγγαρία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να περιορίζει την πρόσβαση της Ουγγαρίας σε ευαίσθητες πληροφορίες και να προτιμά πιο κλειστά διπλωματικά σχήματα, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι στοιχεία από εσωτερικές συνομιλίες μπορεί να φτάνουν στη Μόσχα.

23 Μαρ. 2026 11:32
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να περιορίζει τη ροή ευαίσθητων πληροφοριών προς την Ουγγαρία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες στις Βρυξέλλες ότι στοιχεία από εσωτερικές συζητήσεις ενδέχεται να καταλήγουν στη Μόσχα. Σύμφωνα με αναφορές που αποδίδονται σε δημοσίευμα του Politico, διπλωματικές επαφές γίνονται πλέον συχνότερα σε μικρότερα και πιο κλειστά σχήματα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος διαρροών.

Η συζήτηση αυτή άνοιξε ακόμη περισσότερο μετά τις δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος σχολίασε πως η είδηση ότι άνθρωποι του Βίκτορ Όρμπαν ενημερώνουν τη Μόσχα για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν». Σε ανάρτησή του ανέφερε επίσης ότι τέτοιες υποψίες υπήρχαν εδώ και καιρό, σημειώνοντας μάλιστα πως γι’ αυτό επιλέγει να μιλά όσο το δυνατόν λιγότερο στις σχετικές συνεδριάσεις.

Οι νέες αναφορές έρχονται σε συνέχεια δημοσιευμάτων που υποστήριξαν ότι η ουγγρική κυβέρνηση διατηρούσε στενή γραμμή επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Σε αυτή τη βάση, ενισχύεται η εντύπωση ότι αρκετές χώρες της ΕΕ προτιμούν πια να συντονίζονται μέσω μικρότερων διπλωματικών σχημάτων, παρακάμπτοντας σε ευαίσθητα ζητήματα το πλήρες πλαίσιο των «27».

Η αντίδραση της Βουδαπέστης

Από την πλευρά της, η Ουγγαρία απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο και στελέχη της κυβέρνησης χαρακτήρισαν τις σχετικές αναφορές ψευδείς και έκαναν λόγο για θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικά υποκινούμενη επίθεση ενόψει των εκλογών. Σύμφωνα με το Associated Press, η Βουδαπέστη συνδέει τις κατηγορίες με προσπάθεια επηρεασμού του πολιτικού κλίματος στη χώρα.

Το θέμα έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και την κυβέρνηση Όρμπαν, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο για τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, αλλά και για τα εμπόδια που θέτει σε αποφάσεις σχετικές με την Ουκρανία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες καταγγελίες βαθαίνουν το κλίμα δυσπιστίας και ενισχύουν τη συζήτηση για ακόμη αυστηρότερο χειρισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών στο εσωτερικό της Ένωσης.

Τι μένει ανοιχτό

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει δημόσια ανακοίνωση της ΕΕ για κάποιο επίσημο πειθαρχικό μέτρο απέναντι στην Ουγγαρία. Ωστόσο, το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: στις Βρυξέλλες η καχυποψία απέναντι στη Βουδαπέστη εντείνεται, και η υπόθεση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο περιορισμένη πρόσβαση της ουγγρικής πλευράς σε ευαίσθητες συζητήσεις και έγγραφα το επόμενο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ