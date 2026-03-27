Ανησυχία στο Περιστέρι για άνδρα που παρενοχλεί γυναίκες μέρα μεσημέρι – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Κλίμα ανησυχίας έχει δημιουργηθεί στο Περιστέρι τις τελευταίες ημέρες, μετά από καταγγελίες που κάνουν λόγο για άνδρα ο οποίος φέρεται να στοχοποιεί γυναίκες και να προχωρά σε άσεμνες επιθέσεις ακόμη και σε δημόσια σημεία, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για την υπόθεση και τις ενέργειες της Αστυνομίας μίλησε το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δίνοντας το πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, υπάρχει μέχρι στιγμής μία επίσημη καταγγελία που έχει καταγραφεί στην Ελληνική Αστυνομία στις 22 του μήνα. Σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι ένας άνδρας τις πλησίασε και προχώρησε σε άσεμνες πράξεις.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι αστυνομικοί επιχειρούν, μέσω του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους, να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είναι πρόσωπο ήδη γνωστό στις Αρχές, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η διαδικασία ταυτοποίησης θα μπορούσε να προχωρήσει ταχύτερα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η φωτογραφία του υπόπτου δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Όπως σημείωσε, αυτό έχει συμβεί και σε άλλες υποθέσεις, μόνο αφού προηγηθεί σύλληψη, προσαγωγή στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.

Ωστόσο, η φωτογραφία του φερόμενου δράστη βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών που περιπολούν στην περιοχή, προκειμένου να μπορούν να τον αναγνωρίσουν ευκολότερα κατά τις έρευνες που γίνονται στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι αστυνομικές δυνάμεις κινούνται αξιοποιώντας τόσο αυτή την εικόνα όσο και πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τον άνδρα το συντομότερο δυνατό, καθώς οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση και έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα λόγω του ότι τα περιστατικά φέρονται να εκδηλώνονται σε ώρες και σημεία όπου κυκλοφορεί κόσμος.





