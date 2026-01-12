Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025

Αύξηση στα τροχαία ατυχήματα καταγράφεται στη Δυτική Ελλάδα για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, που αφορά τις περιοχές Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Ακαρνανίας.

Συνολικά σημειώθηκαν 34 τροχαία ατυχήματα, έναντι 27 τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 2 θανατηφόρα δυστυχήματα (έναντι 3 το 2024), 1 τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό (έναντι 3) και 31 τροχαία με ελαφρύ τραυματισμό (έναντι 21).

Από τα τροχαία στην Περιφέρεια καταγράφηκαν συνολικά 49 παθόντες, έναντι 31 τον Δεκέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, υπήρξαν 2 νεκροί, 1 σοβαρά τραυματίας και 46 ελαφρά τραυματίες, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη επικινδυνότητα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Τα βασικά αίτια

Σύμφωνα με την αστυνομική τροχονομική έρευνα, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ήταν:

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Λάθη και παραλείψεις οδηγών

Παραβίαση προτεραιότητας

Εντατικοί έλεγχοι και χιλιάδες παραβάσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων τροχονομικής αστυνόμευσης, οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν τον Δεκέμβριο 257 συνεργεία αλκοολομέτρησης, 3.960 ελέγχους διερεύνησης μέθης και βεβαίωσαν 106 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 1.329 επικίνδυνες παραβάσεις, εκ των οποίων:

500 για υπερβολική ταχύτητα

154 για μη χρήση κράνους

157 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

91 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

51 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

45 για αντικανονικό προσπέρασμα

25 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

24 για παραβίαση προτεραιότητας

20 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

92 για έλλειψη ΚΤΕΟ

77 για φθαρμένα ελαστικά

93 για επικίνδυνους ελιγμούς

Έκκληση για υπευθυνότητα

Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή τα στοιχεία, υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων και καλεί οδηγούς και χρήστες του οδικού δικτύου να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος.

Όπως επισημαίνεται, ασφαλής οδήγηση σημαίνει μεταξύ άλλων: όχι αλκοόλ στο τιμόνι, σεβασμός στα όρια ταχύτητας, χρήση ζώνης και κράνους, προτεραιότητα στους πεζούς, αποφυγή κινητού τηλεφώνου και απόλυτος σεβασμός στα σήματα και στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



