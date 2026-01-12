Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
34 τροχαία έναντι 27 το 2024 – 49 παθόντες συνολικά – 1.329 επικίνδυνες παραβάσεις σε έναν μήνα
Αύξηση στα τροχαία ατυχήματα καταγράφεται στη Δυτική Ελλάδα για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, που αφορά τις περιοχές Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Ακαρνανίας.
Συνολικά σημειώθηκαν 34 τροχαία ατυχήματα, έναντι 27 τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 2 θανατηφόρα δυστυχήματα (έναντι 3 το 2024), 1 τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό (έναντι 3) και 31 τροχαία με ελαφρύ τραυματισμό (έναντι 21).
Από τα τροχαία στην Περιφέρεια καταγράφηκαν συνολικά 49 παθόντες, έναντι 31 τον Δεκέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, υπήρξαν 2 νεκροί, 1 σοβαρά τραυματίας και 46 ελαφρά τραυματίες, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη επικινδυνότητα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Τα βασικά αίτια
Σύμφωνα με την αστυνομική τροχονομική έρευνα, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ήταν:
-
Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
-
Λάθη και παραλείψεις οδηγών
-
Παραβίαση προτεραιότητας
Εντατικοί έλεγχοι και χιλιάδες παραβάσεις
Στο πλαίσιο των δράσεων τροχονομικής αστυνόμευσης, οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν τον Δεκέμβριο 257 συνεργεία αλκοολομέτρησης, 3.960 ελέγχους διερεύνησης μέθης και βεβαίωσαν 106 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 1.329 επικίνδυνες παραβάσεις, εκ των οποίων:
-
500 για υπερβολική ταχύτητα
-
154 για μη χρήση κράνους
-
157 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
-
91 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
-
51 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
-
45 για αντικανονικό προσπέρασμα
-
25 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
-
24 για παραβίαση προτεραιότητας
-
20 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων
-
92 για έλλειψη ΚΤΕΟ
-
77 για φθαρμένα ελαστικά
-
93 για επικίνδυνους ελιγμούς
Έκκληση για υπευθυνότητα
Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή τα στοιχεία, υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων και καλεί οδηγούς και χρήστες του οδικού δικτύου να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος.
Όπως επισημαίνεται, ασφαλής οδήγηση σημαίνει μεταξύ άλλων: όχι αλκοόλ στο τιμόνι, σεβασμός στα όρια ταχύτητας, χρήση ζώνης και κράνους, προτεραιότητα στους πεζούς, αποφυγή κινητού τηλεφώνου και απόλυτος σεβασμός στα σήματα και στις υποδείξεις των τροχονόμων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News