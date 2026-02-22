Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
Η Άννα Μαρία Ρογδάκη, ο Αλέξ Σταυρίδης από το Cash or Trash και η κόρη της Ντόρα έδωσαν το «παρών» στο Πατρινό Καρναβάλι 2026.
Στους ρυθμούς του Πατρινού Καρναβαλιού και η Άννα Μαρία Ρογδάκη, συνοδευόμενη από τον στενό της φίλο και συνάδελφο αγοραστή στο Cash or Trash του Star Channel, Αλέξ Σταυρίδη, καθώς και την κόρη της, Ντόρα.
Η γνωστή επιχειρηματίας, event planner και buyer της δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής συμμετείχε στις εκδηλώσεις της πόλης, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της κορύφωσης του καρναβαλικού θεσμού. Μαζί της ο Αλέξ Σταυρίδης, ένας από τους αναγνωρίσιμους αγοραστές του Cash or Trash και η κόρη της Ντόρα. Συμμετείχαν στο πλήρωμα 95 με θέμα «Νερό και Φωτιά»
