Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 44χρονος για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων – Στο μικροσκόπιο και ρόλος πατέρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων στα Άνω Λιόσια, η οποία αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην αστυνομία. Το περιεχόμενο της καταγγελίας οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών και στη σύλληψη 44χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγιζε ανήλικους με χρηματικά ανταλλάγματα, ενώ η υπόθεση περιλαμβάνει και καταγγελίες για συμμετοχή του πατέρα ενός εκ των παιδιών. Ο 35χρονος φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά των ανηλίκων στον χώρο όπου φέρεται να τελούνταν οι παράνομες πράξεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αρχών στο σπίτι του 44χρονου εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύριγγες που εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με ναρκωτικές ουσίες, καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο. Παράλληλα, διερευνάται και ενδεχόμενη διακίνηση ναρκωτικών στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο 44χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ ο πατέρας του ενός παιδιού βρίσκεται ήδη κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλη υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων.

