Ανω των €300.000 το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα – Ψάχνουν τον εντολέα

Τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη των τεσσάρων φυσικών αυτουργών του εγκλήματος και να τους περάσουν χειροπέδες. Αυτό που μένει πλέον είναι να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή θανάτου.

Ανω των €300.000 το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
16 Νοέ. 2025 20:50
Pelop News

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, την 1η Νοεμβρίου, τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι του πολυτελούς σπιτιού όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου φέρεται να ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ.

Τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη των τεσσάρων φυσικών αυτουργών του εγκλήματος και να τους περάσουν χειροπέδες. Αυτό που μένει πλέον είναι να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή θανάτου.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό αναμένεται να παίξουν τα κινητά των συλληφθέντων καθώς και τα όσα θα πουν οι συλληφθέντες στις Αρχές, αν και οι άνθρωποι με τέτοιες δραστηριότητες δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους.

Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες

Νωρίτερα την Κυριακή, βαρύτατη ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή από κοινού τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία, κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή και προς ιδία χρήση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πώς έστησαν το καρτέρι θανάτου
Οι δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού.

Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 6 πιστόλια,
– περίστροφο,
– αεροβόλο τυφέκιο,
– 3 γεμιστήρες,
– 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
– τσεκούρι,
– μαχαίρι,
– 3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),
– 2 πτυσσόμενες ράβδοι,
– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
– 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,
– χειροβομβίδα κρότου λάμψης,
– σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,
– 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,
– υφασμάτινη θήκη πιστολιού,
– 2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,
– «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,
– 65 χρυσές λίρες και
– το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Με λαμπρότητα η επέτειος Αγιοκατατάξεως του Οσίου Γερβασίου – Πλήθος πιστών στο Ιερό Προσκύνημα Συχαινών
21:39 Bαθμολογία GBL: Πως διαμορφώνεται η κατάταξη μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
21:26 Ιράν: Ξεμένουν από νερό και ψεκάζουν τα σύννεφα για βροχή – Παρατεταμένη ξηρασία
21:13 Εύρυτος: Η έσχατη λύση για να έχει νερό η Αθήνα;
21:01 Γιάννης Ζουγανέλης: «Έγραψαν σε φωτογραφία μου με τους Σαββόπουλο, Μπουλά και Μαχαιρίτσα ότι κατάφερα να τους πεθάνω»
20:50 Ανω των €300.000 το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα – Ψάχνουν τον εντολέα
20:39 Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε τον Άρη στο ΟΑΚΑ
20:28 Πάτρα: Κάλεσμα ΚΚΕ και ΚΝΕ για την πορεία του Πολυτεχνείου – «Τα συνθήματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ»
20:18 Καρδίτσα: Άγρια συμπλοκή στο Μουζάκι – Τρεις τραυματίες
20:09 Μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας από δύο χιλιάδες παιδιά της Πάτρας – Φωταγωγήθηκε το «Πάρκο Αγάπης» στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
20:07 O Λ. Ζουρνατσής χρυσός σε διεθνές τουρνουά πυγμαχίας
19:59 Νίκος Δαββέτας: Το προσωπικό βίωμα που έγινε λογοτεχνία
19:47 Μαγνησία: Βρέθηκε πτώμα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται
19:43 Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:35 Κύπρος: Τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από την Πράσινη Γραμμή ΒΙΝΤΕΟ
19:28 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η κλέφτρα κίσσα και ο Ηλίας του 16ου
19:19 Πάτρα: Παράπονα πολιτών για την οδό Μεσσάτιδος στην Αρόη: «Ο δρόμος στενεύει – δεν μπορούν να περάσουν δύο αυτοκίνητα»
19:10 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων κοριτσιών
19:08 Η Ενωση το 4 στα 4 στην Πάτρα και συνεχίζει… – Φωτογραφίες/βίντεο
19:02 Μπαρτζώκας για την μεταγραφή γκαρντ στον Ολυμπιακό: Ζητάμε παίκτη επιπέδου playoffs Euroleague
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ