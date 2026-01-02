Ανοδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου στην 1η συνεδρίαση του 2026

Κερδίζουν έδαφος οι τιμές του πετρελαίου στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, μετά το απογοητευτικό 2025 όταν κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες απώλειες από το 2020, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται και πάλι στην εντεινόμενη διαμάχη ΗΠΑ – Βενεζουέλας.

Το Brent κερδίζει 42 cents στα 61,27 δολ. το βαρέλι, ενώ το WTI προσθέτει επίσης 42 cents στα 57,84 δολ. το βαρελι. Οι ετήσιες απώλειες για το Brent και το WTI έφτασαν σχεδόν το 20% το 2025 καθώς οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά και τους δασμούς ξεπέρασαν τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά απωλειών για το Brent, το μεγαλύτερο τέτοιο σερί στην ιστορία.

Η Ουάσινγκτον συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Καράκας, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις σε τέσσερις κινεζικές εταιρείες και τα πετρελαιοφόρα τους για τις σχέσεις που διατηρούν με τη Βενεζουέλα.

Στη Μέση Ανατολή στο μεταξύ, η κρίση στις σχέσεις των ΗΑΕ με τη Σαουδική Αραβία για την Υεμένη επιδεινώνεται λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη του OPEC+ στις 4 Ιανουαρίου για την πορεία της παραγωγής.

Οι επενδυτές περιμένουν ο OPEC+ να κρατήσει αμετάβλητα τα επίπεδα της παραγωγής του το α’ τρίμηνο του 2026, μετά τις διαδοχικές αυξήσεις που έκανε τους προηγούμενους μήνες.

