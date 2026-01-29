Άνοια: Ο Γολγοθάς των οικογενειών – Πάνω από 236.000 άτομα καταγράφηκαν με άνοια στην Ελλάδα το 2025

Σε απόγνωση βρίσκονται οικογένειες οι οποίες έχουν στους κόλπους τους άτομα με άνοια λόγω της αδυναμίας ανεύρεσης φροντιτή αλλά και λόγω έλλειψης δομών για τη στήριξή τους. Ετσι αναγκάζονται να επωμιστούν τον ρόλο αυτό παιδιά και σύζυγοι εγκαταλείποντας πολλές φορές την εργασία τους και την προσωπική τους ζωή.

Κι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που τα περιστατικά διαρκώς αυξάνονται, ενώ η νέα έκθεση της Alzheimer Europe που ανακοινώθηκε χθες επισημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν με άνοια θα συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία τις επόμενες δεκαετίες, εάν δεν υπάρξουν έγκαιρες και επαρκείς παρεμβάσεις.

Περισσότερα από 236.000 άτομα ζουν με άνοια στην Ελλάδα το 2025, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 330.000 έως το 2050, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Alzheimer Europe, με τίτλο «Η Επικράτηση της Ανοιας στην Ευρώπη 2025».

Το μείζον αυτό πρόβλημα αναδεικνύει, μιλώντας στην «Π» η πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών Ατόμων με Ανοια, Ψυχικές Διαταραχές και Αλλες Νόσους του Εγκεφάλου Μαρία Σιωρώκου. Αφορμή αποτέλεσε η χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος με θέμα την Ανοια με τα Σωμάτια του Lewy, μία από τις συχνότερες και πιο σύνθετες μορφές άνοιας.

«Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Οικογένειες ψάχνουν ένα άτομο για να φροντίσει το μέλος τους που πάσχει από άνοια και δεν βρίσκουν. Κι αν αυτό συμβαίνει στις πόλεις. Σκεφτείτε τι επικρατεί στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Μείζον θέμα. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους;» υπογραμμίζει η κ. Σιωρώκου.

Και φυσικά αν κάποιος είναι τυχερός και βρει άτομο, αυτό πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί κατάλληλα έναν άνθρωπο με άνοια. «Ως Σύλλογος σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης φροντιστών, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.

Απαιτούνται γνώσεις ειδικές για τη φροντίδα κάποιου ατόμου με άνοια. Δεν είναι απλή υπόθεση».

Το τρίτο που θέτει η κ. Σιωρώκου είναι η ανάπτυξη δομών. «Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας υπάρχει το ‘’Φροντίζω’’. Οι άνθρωποί του δίνουν μάχη για να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον με κατάλληλες δομές. Τα περιστατικά αυξάνονται. Δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρξει θεραπεία».

Η ίδια προτείνει ότι το κράτος πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα δημιουργίας χωριών ή γειτονιών όπου θα μένουν άτομα με θέματα μνήμης, πλαισιωμένα από κατάλληλη φροντίδα. «Το έχουμε δει να γίνεται σε άλλες χώρες. Πρέπει να υπάρξει σχετική μέριμνα. Ολοι οι άνθρωποι είμαστε υποψήφιοι γι’ αυτή τη νόσου και πρέπει να μεριμνήσουμε να έχουμε έναν αξιοπρεπή βίο».

Πέραν αυτού, οι σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που φροντίζουν άτομα με άνοια ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης όσο μεγαλώνουν, εξαιτίας επιβαρυντικών παραγόντων του τρόπου ζωής. Η έκθεση αναδεικνύει μια κρίσιμη, αλλά συχνά παραγνωρισμένη πτυχή: σχεδόν 6 στους 10 φροντιστές (59%) έχουν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου που αυξάνει την πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια με την πάροδο του χρόνου, ενώ περίπου 1 στους 4 (24%) φέρουν δύο ή περισσότερους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρίας – Ωδείο Πατρών, μίλησαν ο αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχογηριατρικής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, η επίκουρη καθηγήτρια Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Ζηνοβία Κεφαλοπούλου και ο ψυχίατρος του ΠΓΝΠ Παναγιώτης Φελεμέγκας.

Την εκδήλωση συντόνισαν η Ζέτα Ζάχου, σύμβουλος Επικοινωνίας και η Δρ. Γεωργία Κωνσταντοπούλου, ψυχολόγος και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

