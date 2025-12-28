Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα στην Πάτρα – Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά

Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν και σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα στην Πάτρα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς για την εορταστική περίοδο 2025–2026, με στόχο τη διευκόλυνση του αγοραστικού κοινού και την τόνωση της εμπορικής κίνησης τις τελευταίες ημέρες του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά παραμένει ανοιχτή και σήμερα Κυριακή, με διευρυμένο ωράριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 10:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 10:00 – 20:00

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τις ακόλουθες ημέρες αργίας:

Πέμπτη 1/1/2026: Πρωτοχρονιά

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

Τρίτη 6/1/2026: Θεοφάνεια

Οι έμποροι της Πάτρας εκφράζουν την προσδοκία για αυξημένη αγοραστική κίνηση τις τελευταίες ημέρες του 2025 και απευθύνουν κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις της πόλης σε μια κρίσιμη περίοδο για τον εμπορικό κόσμο.

