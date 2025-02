Ανοιχτή σύγκρουση Τραμπ – κυβερνήτη Μέιν για τους διεμφυλικούς αθλητές: «Θα τα πούμε στο δικαστήριο» ΒΙΝΤΕΟ

Η ένταση κορυφώθηκε στον Λευκό Οίκο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στους κυβερνήτες των πολιτειών το διάταγμα που υπέγραψε στις αρχές Φεβρουαρίου, απαγορεύοντας στους διεμφυλικούς αθλητές να αγωνίζονται σε γυναικείες ομάδες.

Ωστόσο, δεν περίμενε την έντονη αντίδραση της Τζάνετ Μιλς, κυβερνήτη του Μέιν, η οποία του απάντησε ευθέως: «Θα τα πούμε στο δικαστήριο».

Ο διάλογος ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος, με τον Τραμπ να ρωτά προκλητικά:

«Δεν θα συμμορφωθείτε;»

«Θα συμμορφωθώ με τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους», απάντησε η Μιλς.

«Εμείς είμαστε οι ομοσπονδιακοί νόμοι. Αν δεν συμμορφωθείτε, δεν θα πάρετε χρηματοδότηση», αντέτεινε ο Τραμπ.

«Θα τα πούμε στο δικαστήριο», ανταπάντησε η κυβερνήτης.

«Πολύ καλά, ανυπομονώ. Δεν νομίζω ότι θα επανεκλεγείτε», σχολίασε ειρωνικά ο Τραμπ.

BREAKING: In a stunning moment of defiance, Maine’s Governor Janet Mills stands up to Trump, saying she is complying with state and federal (anti-discrimination) law, and will see him in court over his threat to withhold federal funds. This is incredible.pic.twitter.com/2eBS3JcdK1

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 21, 2025