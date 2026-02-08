Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία

Από αύριο, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που επιτρέπει σε αγρότες και κτηνοτρόφους να διορθώσουν λάθη, εκκρεμότητες ή παραλείψεις στις αιτήσεις ενίσχυσης.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όσους εντοπίζουν προβλήματα στην αποτύπωση:

αγροτεμαχίων

κτηνοτροφικών μονάδων

παραγωγικών ζώων

τραπεζικών λογαριασμών

Οι διορθώσεις είναι κρίσιμες, καθώς η ορθή καταχώρηση των στοιχείων εξασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή καταβολή των προβλεπόμενων αγροτικών ενισχύσεων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας στους υπόχρεους συνολικά 19 ημέρες για να υποβάλουν τις διορθώσεις τους.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων αποτρέπει προβλήματα στις πληρωμές και εξασφαλίζει την ομαλή εκταμίευση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων προς τον αγροτικό τομέα.

