Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία
Διορθώσεις σε αγροτεμάχια, κτηνοτροφικές μονάδες, ζώα και τραπεζικούς λογαριασμούς
Από αύριο, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που επιτρέπει σε αγρότες και κτηνοτρόφους να διορθώσουν λάθη, εκκρεμότητες ή παραλείψεις στις αιτήσεις ενίσχυσης.
Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όσους εντοπίζουν προβλήματα στην αποτύπωση:
- αγροτεμαχίων
- κτηνοτροφικών μονάδων
- παραγωγικών ζώων
- τραπεζικών λογαριασμών
Οι διορθώσεις είναι κρίσιμες, καθώς η ορθή καταχώρηση των στοιχείων εξασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή καταβολή των προβλεπόμενων αγροτικών ενισχύσεων.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας στους υπόχρεους συνολικά 19 ημέρες για να υποβάλουν τις διορθώσεις τους.
Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων αποτρέπει προβλήματα στις πληρωμές και εξασφαλίζει την ομαλή εκταμίευση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων προς τον αγροτικό τομέα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News