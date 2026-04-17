Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία

Στη γειτονική Ιταλία άνοιξε μεγάλος δίαυλος, μετά από μία ιστορική απόφαση του Συνταγματικού δικαστηρίου της, για την τελική δικαίωση των συγγενών των θυμάτων της Ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα.

Το Ανώτατο Ιταλικό Δικαστήριο απέρριψε την αναίρεση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων εναντίον των οποίων είχε στραφεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για λογαριασμό του μαρτυρικού Διστόμου, καθώς έκρινε ότι οι «αλλοδαποί πολίτες, θύματα των εγκλημάτων πολέμου που έγιναν στο εξωτερικό, μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις μέσω της Ιταλικής Δικαιοσύνης».

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η απόφαση ανακοινώθηκε στην Ιταλία την Μεγάλη Παρασκευή και φέρνει πλέον στο προσκήνιο νέα δεδομένα όσον αφορά την επίσημη διεκδίκηση, εκ μέρους της Ελλάδας, των πολεμικών αποζημιώσεων, την αποπληρωμή του κατοχικού χρέους και την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών της χώρας, που κατέκλεψαν οι Γερμανοί φασίστες.

Ουσιαστικά, το Ανώτατο Ιταλικό Δικαστήριο προχώρησε σε μία μεγάλη ανατροπή, γιατί «αχρήστευσε» νόμο του 2023 της γειτονικής χώρας, ο οποίος απαγόρευσε σε θύματα αλλοδαπούς να εγείρουν σχετικές αγωγές στα Ιταλικά δικαστήρια.

Πλέον τα Καλάβρυτα και όλες οι μαρτυρικές πόλεις της χώρας έχουν μπροστά τους ανοιχτό δρόμο για να πετύχουν ό,τι κατάφερε το Δίστομο δια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, μιλώντας χθες στην «Π» χαρακτήρισε «ιστορική στο πνεύμα της την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας» και υπογράμμισε ότι «θα μελετηθεί το σκεπτικό της διεξοδικά, προκειμένου να γίνουν όλες εκείνες οι εύστοχες νομικές ενέργειες, ώστε να φτάσουμε επιτέλους σε μία «χειροπιαστή» δικαίωση».

ΜΕΧΡΙ ΧΑΓΗ

Υπογραμμίζεται ότι η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Ιταλικού Δικαστηρίου αφορά μόνο το Δίστομο, γι’ αυτό και ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρεται σε εύστοχες νομικές ενέργειες, αρχικά μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης, προκειμένου να είναι κατοχυρωμένη μετέπειτα η όποια προσφυγή στην Ιταλία και ακόμη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ο ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Στο μεταξύ, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η δικαστική διαδρομή του Διστόμου στην Ιταλία είναι επίτευγμα του αείμνηστου, διαπρεπούς νομικού Γιάννη Σταμούλη, του εμπνευστή και πρωτεργάτη της διεκδίκησης αποζημιώσεων για τα θύματα της Γερμανικής θηριωδίας. Κατά πρώτον, είχε καταθέσει αγωγή το 1995 και είχε πετύχει την έκδοση μίας ιστορικής απόφασης από το Δικαστήριο της Λιβαδειάς. Ωστόσο, το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτή η απόφαση δεν μπορούσε να εκτελεστεί στην Ελλάδα.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Το ίδιο ανεκτέλεστη παραμένει και τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που προβλέπει κατασχέσεις Γερμανικών ακινήτων στη χώρα μας, για να μην δυσαρεστηθεί η «φίλη» μας Γερμανία, η οποία κατά τ’ άλλα στα χρόνια της ελληνικής κρίσης πρωτοστάτησε στην επιβολή εξοντωτικών μνημονίων.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι για υπόθεση που δεν αφορούσε το Δίστομο, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της χώρας μας τον Μάιο του 2002 έκρινε ότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να δικάσουν υποθέσεις κατά άλλου κράτους.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Δεν χρειάστηκε πολύ τότε για να καταλάβει ο πατριώτης Γιάννης Σταμούλης τον φόβο της ελληνικής πολιτικής τάξης να στραφεί κατά της Γερμανίας. Ετσι η νομική οξυδέρκειά του τον οδήγησε στην Ιταλία, εκεί όπου μετά από 24 χρόνια, αλλά και μετά τον θάνατό του, ήρθε η περήφανη δικαίωσή του.

Σήμερα, πια, ο νομικός δρόμος των απαιτήσεων που έχουν τα Καλάβρυτα και οι άλλες μαρτυρικές πόλεις περνάει από τας Αθήνας. Από μία υπογραφή του υπουργού Δικαιοσύνης και από τα ελληνικά δικαστήρια. Υπάρχουν άραγε, δικασταί και υπουργοί εις Αθήνας;

Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα έχει κλείσει τον φάκελο του τεράστιου αυτού εθνικού θέματος στο πιο σκοτεινό από τα χρονοντούλαπα της σύγχρονης ιστορίας μας. Εως πότε;

Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος: «Μόνο εάν υπογράψει ο κ. Φλωρίδης…»

Ο πρέσβης επί τιμή (και πρώην γενικός διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο υπουργείο Εξωτερικών) Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, γέννημα θρέμμα Αιγιώτης και πλέον μόνιμος κάτοικος Αιγίου, έχει αφιερώσει ατελείωτες ώρες τα τελευταία χρόνια στην υπόθεση της διεκδίκησης από το ελληνικό κράτος των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Είναι απ’ αυτούς που έχουν μελετήσει ενδελεχώς κάθε πτυχή της υπόθεσης και παραμένουν στην πρώτη γραμμή της μάχης μέχρι την τελική -όπως ευελπιστεί- δικαίωση.

Με αφορμή τη δικαίωση του Διστόμου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ζητήσαμε την εκτίμηση του κ. Χρυσανθόπουλου: Πώς ερμηνεύει την απόφαση αυτή; Θεωρεί πως ανοίγει τον δρόμο, και με ποιον τρόπο, για παρόμοια απόφαση και για τα Καλάβρυτα π.χ.; Γιατί τόσα χρόνια η υπόθεση έχει κολλήσει στο ίδιο σημείο; Τι μπορούν να κάνουν τώρα τα Καλάβρυτα;

Ο κ. Χρυσανθόπουλος κάνει λόγο στην «Π» για ιστορική απόφαση, αλλά κυρίως θίγει τη συνεχιζόμενη ατολμία των ελληνικών κυβερνήσεων.

«Το Δίστομο πήγε πρώτα στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση και κέρδισε μια δίκη την οποία εφεσίβαλε η Γερμανία. Οταν έχασε και την έφεση η Γερμανία, ο Αρειος Πάγος έβγαλε απόφαση που δικαιώνει το Δίστομο και επιδίκασε συμβολικά ένα ποσό περίπου ένα εκατομμύριο δραχμές το 1997. Στην απόφαση του Αρείου Πάγου προβλεπόταν και δυνατότητα κατάσχεσης σε περιουσιακά στοιχεία του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα, όμως χρειαζόταν υπογραφή υπουργού δικαιοσύνης για να γίνει αυτό. Δυστυχώς, κανένας υπουργός Δικαιοσύνης από το 1998 μέχρι σήμερα δεν τόλμησε να υπογράψει, οπότε, το Δίστομο προσέφυγε στα ιταλικά δικαστήρια, γιατί του δινόταν η ευκαιρία εκεί να δικαιωθεί, αφού τα ιταλικά δικαστήρια δεχόντουσαν ότι αλλοδαποί πολίτες, θύματα εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έγιναν στο εξωτερικό, μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση μέσω της ιταλικής Δικαιοσύνης.

Η Γερμανία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον της Ιταλίας. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έβγαλε απόφαση που έλεγε ότι έχει ετεροδικία η Γερμανία, άρα δεν μπορούσε να ληφθεί απόφαση σε βάρος της από ιταλικό δικαστήριο. Ομως το Ανώτατο Συμβούλιο Επικρατείας της Ιταλίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο, πήρε στις 10 Απριλίου απόφαση που επιτρέπει σε ξένους να προσφεύγουν, άσχετα τι λέει το Διεθνές Δικαστήριο, οπότε ανοίγει διάπλατα τον δρόμο στο Δίστομο να προσφύγει και να κυνηγήσει τα έσοδα των γερμανικών σιδηροδρόμων στην Ιταλία.

Οσο για τα Καλάβρυτα που με ρωτάτε, πρέπει να προσφύγουν σε ένα ελληνικό δικαστήριο για τις γερμανικές θηριωδίες και δολοφονίες, να τους επιδικάσει κάποια αποζημίωση, αλλά πάλι θα χρειαστεί υπογραφή του υπουργού Δικαιοσύνης και δυστυχώς δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει προθυμία για καμία υπογραφή από τον υπουργό.

Αυτή τη δυσκολία έχουν τα Καλάβρυτα: πρέπει πρώτα να τελειώσουν την υπόθεση στην Ελλάδα, γιατί η ιταλική δικαιοσύνη θα δεχτεί να εκδικάσει προσφυγή των Καλαβρύτων μόνο όταν πειστεί ότι στην Ελλάδα έχει τελεσιδικήσει.

Μετά το Δίστομο, λοιπόν, ανοίγει ο δρόμος και σε άλλες ελληνικές πόλεις που υπέστησαν ολοκαυτώματα από τους Γερμανούς, Καλάβρυτα, Κάνδανος, Κομμένο, να προσφύγουν στην ιταλική δικαιοσύνη, απαιτώντας αποζημιώσεις για εγκλήματα πολέμου.

Το ελληνικό κράτος, τώρα τουλάχιστον, προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της εγκληματικής αδιαφορίας του, οφείλει να καλύψει στο Δίστομο όλες τις δικαστικές δαπάνες που θα προκύψουν περαιτέρω για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων βάσει της σπουδαίας αυτής απόφασης. Εκτός αν ο Ελληνας υπουργός Δικαιοσύνης αποφασίσει να υπογράψει το διάταγμα για την εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης του Αρείου Πάγου του 2000, ώστε το Δίστομο (και όσες άλλες πόλεις προσφύγουν) να αποζημιωθεί από την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Γερμανίας που βρίσκονται στην Ελλάδα. Στο συρτάρι του βρίσκεται το διάταγμα.

Η απόφαση δεν καλύπτει άλλες διεκδικήσεις από τους Γερμανούς για την περίοδο της Κατοχής, όπως για την καταστροφή των υποδομών μας, για το κατοχικό δάνειο και την επιστροφή των κλαπέντων θησαυρών, αυξάνει ωστόσο την πίεση προς το Βερολίνο, μια πίεση που η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί».

