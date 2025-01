Ανοίγει ξανά το TikTok στις ΗΠΑ μετά την παρέμβαση Τραμπ

Η TikTok δήλωσε ότι θα αποκαταστήσει την υπηρεσία της για τους χρήστες των ΗΠΑ, μετά και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος.

Σε δήλωσή της, η TikTok ανέφερε ότι η πλατφόρμα βίντεο επανέρχεται στο διαδίκτυο αφού ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρείχε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις στους παρόχους υπηρεσιών της εταιρείας, σύμφωνα με το nbcnews.com.

«Σε συμφωνία με τους παρόχους υπηρεσιών μας, το TikTok βρίσκεται στη διαδικασία αποκατάστασης της υπηρεσίας», ανέφερε σε ανάρτηση στο X. «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ για τς διαβεβαιώσεις στους παρόχους υπηρεσιών μας ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις, παρέχοντας το TikTok σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς και επιτρέποντας σε πάνω από 7 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις να ευημερήσουν», συνέχισε.

«Πρόκειται για μια ισχυρή στάση υπέρ της πρώτης τροπολογίας και κατά της αυθαίρετης λογοκρισίας. Θα συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για μια μακροπρόθεσμη λύση που θα διατηρήσει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε η εταιρεία.

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025