Ανοίγουν οι συμμετοχές για τον αγώνα δρόμου στη μνήμη των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου που διοργανώνουν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τιμώντας τη μνήμη των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το Χαϊδάρι και θα ολοκληρωθεί στην Καισαριανή.

16 Μαρ. 2026 11:34
Pelop News

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για όσους και όσες θέλουν να συμμετάσχουν στον αγώνα δρόμου που συνδιοργανώνουν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, με στόχο να αποτίσουν φόρο τιμής στους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η διοργάνωση φέρει τον τίτλο «Εργατικός, λαϊκός αγώνας δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή» και περιλαμβάνει διαδρομή 14,1 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 το πρωί από το ΜΠΛΟΚ 15 στο Χαϊδάρι, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 1 Μάη στο link: https://forms.gle/EbF6yZakgicrHDm2A

