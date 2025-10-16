Ανοικοδόμηση της Γάζας: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 84% έχει καταστραφεί, ενώ σε κάποιες περιοχές το ποσοστό αγγίζει το 92%

Είναι χιλιάδες οι κάτοικοι που επιστρέφουν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάπαυση του πυρός Χαμάς με το Ισραήλ, μέσω του σχεδίου Τραμπ, μόνο και μόνο για να βρουν ότι δεν υπάρχει πια τίποτα. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί και τα σπίτια έχουν γίνει σωροί από μπάζα. Ο ΟΗΕ υπολογίζει τις ζημιές σε 70 δισεκατομμύρια δολάρια – ποσό που κάνει την ανοικοδόμηση σχεδόν αδύνατο έργο.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη από το να ξεκινάς από το μηδέν», λέει ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής από το King’s College του Λονδίνου. «Εδώ ξεκινάς από τα ερείπια» συνεχίσει αναφερόμενος στην ολοκληρωτική καταστροφή που έχει υποστεί η Γάζα μετά από δύο χρόνια ανελέητου πολέμου Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 84% της περιοχής έχει καταστραφεί, ενώ σε κάποιες περιοχές, όπως η πόλη της Γάζας, το ποσοστό αγγίζει το 92%. Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του BBC με βάση πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα υπολογίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν πάνω από 60 εκατομμύρια τόνοι ερειπίων που περιμένουν να καθαριστούν στη Γάζα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα και ανενεργές βόμβες, καθιστώντας την κάθε επιχείρηση απομάκρυνσης εξαιρετικά επικίνδυνη.

Νερό και αποχέτευση, μια υγειονομική βόμβα

Η έλλειψη καθαρού νερού είναι ήδη κρίσιμη. Η Unicef εκτιμά ότι το 70% των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης έχει καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Sheikh Ejleen έχει πληγεί βαριά, με αποτέλεσμα λύματα να καταλήγουν στη θάλασσα και στο υπέδαφος. Οι γιατροί προειδοποιούν για επιδημίες χολέρας και άλλων ασθενειών, κυρίως στα παιδιά.

Χωρίς ρεύμα από τον Οκτώβριο του 2023

Από τις 11 Οκτωβρίου 2023, η Γάζα βυθίστηκε στο σκοτάδι, καθώς το Ισραήλ έκοψε την παροχή ρεύματος. Το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας έπαψε να λειτουργεί λόγω έλλειψης καυσίμων, ενώ ακόμη και οι ηλιακές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν.

Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ε.Ε. και του ΟΗΕ υπολογίζει ότι πάνω από το 80% των ενεργειακών υποδομών έχει υποστεί ζημιές, με κόστος που ξεπερνά τα 494 εκατομμύρια δολάρια.

Το δορυφορικό κέντρο Unosat του ΟΗΕ αναφέρει ότι πάνω από 282.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Οι δρόμοι δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση: σύμφωνα με τον δήμο της πόλης της Γάζας, το 90% του οδικού δικτύου έχει καταστραφεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, ακόμη κι αν ξεκινήσει σήμερα η ανοικοδόμηση, θα χρειαστούν δεκαετίες για να αποκατασταθεί η Γάζα.

Η καταστροφή επεκτείνεται και στην ύπαιθρο. Οι αγροτικές περιοχές έχουν ισοπεδωθεί – περίπου 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλλιεργειών έχουν εξαφανιστεί.

WATCH: Israeli drone footage reveals the scale of destruction in Gaza. pic.twitter.com/B6Y8zmXF2k — Clash Report (@clashreport) October 4, 2025

Η ανάλυση του Πανεπιστημίου Kent State δείχνει ότι το 82% των ετήσιων καλλιεργειών και το 97% των δενδρόκαλλιεργειών έχουν υποστεί ζημιές.

Η έλλειψη τροφίμων έχει οδηγήσει σε οξεία επισιτιστική κρίση, με τον ΟΗΕ να κηρύσσει λιμό στην πόλη της Γάζας τον Σεπτέμβριο.

Μια γενιά χωρίς σχολείο

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Γάζας είναι κάτω των 18 ετών. Όμως σχεδόν όλα τα σχολεία έχουν είτε καταστραφεί είτε μετατραπεί σε καταφύγια.

Η Unrwa αναφέρει ότι το 92% των σχολικών κτιρίων χρειάζονται πλήρη ανοικοδόμηση.

Τα πανεπιστήμια al-Azhar και Israa έχουν ισοπεδωθεί, αφήνοντας χιλιάδες φοιτητές χωρίς μέλλον στην εκπαίδευση.

