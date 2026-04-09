Ανοικτή επιστολή Νικολόπουλου προς τον Πρωθυπουργό για τον Οδοντωτό: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή»

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει ο Νίκος Νικολόπουλος, με αφορμή την επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων, θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικής ευθύνης και ζητώντας δημόσια τοποθέτηση.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφορία, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού δεν αποτελεί απλώς τεχνική απόφαση, αλλά συνιστά «πολιτική εγκατάλειψη» της περιοχής.

«Η Αχαΐα βράζει»

Ο κ. Νικολόπουλος τονίζει ότι η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό, επισημαίνοντας πως πολίτες, δημοτικά συμβούλια και λαϊκές συνελεύσεις έχουν ήδη εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ο Οδοντωτός δεν έκλεισε από τη φύση, αλλά από την αδιαφορία».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πυρκαγιές που προηγήθηκαν, με τον ίδιο να σημειώνει ότι δεν υπήρξαν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης, ούτε σχέδιο πρόληψης για την αποφυγή αντίστοιχων προβλημάτων. «Σήμερα, αντί ευθύνης, έχουμε ένα λουκέτο που βαφτίζεται “ασφάλεια”», επισημαίνει με νόημα.

Κάλεσμα για ξεκάθαρες απαντήσεις

Στην επιστολή του, ο κ. Νικολόπουλος καλεί τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί προσωπικά, να αναλάβει δεσμεύσεις και να δώσει σαφείς απαντήσεις για το μέλλον της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.

«Σας καλώ να πείτε την αλήθεια. Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για αποφυγή πολιτικής τοποθέτησης.

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να εντείνει την πολιτική συζήτηση γύρω από τη λειτουργία του Οδοντωτού και τη συνολική διαχείριση των υποδομών στην περιοχή της Αχαΐας, με το ζήτημα να αποκτά πλέον και σαφείς πολιτικές διαστάσεις.

