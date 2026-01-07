Ανοικτή ως τα τέλη Φεβρουαρίου η Έκθεση «Απ’ το Σκοτάδι στο Φως: Αντικείμενα και Μνήμες του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος» 

Η Έκθεση που οργανώνεται απ' το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα απ' τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο και τον Πρόεδρο του Μουσείου Θεόδωρο Χαμακιώτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 82 χρόνια απ' τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1943. Περιλαμβάνεται δε στις δράσεις για την συμπλήρωση 20 χρόνων απ' την ίδρυση του Μουσείου.

07 Ιαν. 2026 14:04
Ανοικτή παραμένει για το κοινό έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου η Έκθεση «Απ’ το Σκοτάδι στο Φως: Αντικείμενα και μνήμες του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος» που φιλοξενείται στο Αρχοντικό της Παλαιολογίνας στα Καλάβρυτα.

Η Έκθεση που οργανώνεται απ’ το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα απ’ τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο και τον Πρόεδρο του Μουσείου Θεόδωρο Χαμακιώτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 82 χρόνια απ’ τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1943. Περιλαμβάνεται δε στις δράσεις για την συμπλήρωση 20 χρόνων απ’ την ίδρυση του Μουσείου.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται επιλεγμένα αυθεντικά αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου τα οποία καλύπτουν ένα χρονικό εύρος που ξεκινάει από τα προπολεμικά χρόνια, συνεχίζει με την περίοδο της Κατοχής και καταλήγει στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Χωρίζεται δε σε έξι θεματικές ενότητες και φιλοξενεί αυθεντικά αντικείμενα που το καθένα τους έρχεται να υπογραμμίσει και μια πτυχή της ιστορικής πραγματικότητας πριν, κατά την διάρκεια και μετά το Ολοκαύτωμα.

Στην ενότητα για το Ολοκαύτωμα ο επισκέπτης μπορεί να δει μια στρατιωτική στολή της εποχής, σφαίρες και κάλυκες απ’ τον Τόπο Εκτέλεσης αλλά και ένα αντίτυπο της Καινής Διαθήκης που καμένο βρέθηκε στην Αγία Λαύρα μετά τη φωτιά που έβαλαν στο μοναστήρι οι Γερμανοί την επόμενη μέρα του Ολοκαυτώματος.

Η έκθεση αναφέρεται φυσικά και στην «Επιχείρηση Καλάβρυτα». Εκτίθεται δε και το αυθεντικό έγγραφο που καταγράφει τον τελικό απολογισμό της και επίσης εκτίθενται αντικείμενα και σκεύη καθημερινής χρήσης του στρατού Κατοχής.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η ενότητα που αναφέρεται στο μετά της καταστροφής. Στην ανοικοδόμηση των Καλαβρύτων αλλά και στον ανεκτίμητο ρόλο του Ερυθρού Σταυρού.

Χαρακτηριστικά, εκτίθενται στολή Σαμαρείτισσας του Ερυθρού Σταυρού, μετάλλια του Ερυθρού Σταυρού, φωτογραφίες του 1949 απ’ την περιοχή των Καλαβρύτων. Επιπλέον, υπάρχει  πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση του κοινού με την ιστορία της οργάνωσης στην Ελλάδα κ.α.

Διάρκεια έκθεσης: 

6 Δεκεμβρίου 2025 – 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ώρες λειτουργίας

Τρίτη έως Παρασκευή: 10:00-14:00

Σάββατο και Κυριακή: 10:00-15:00.

Δευτέρα ΚΛΕΙΣΤΑ

Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες: 2692023646-2692360220,  www.dmko.gr.

