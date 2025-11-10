Άνοιξε «μισό» το Δημοτικό Σχολείο στα Βορίζια – Μήνυμα από την Ζαχαράκη

Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων άνοιξαν ξανά σήμερα — με φυσική παρουσία — μία εβδομάδα μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στο χωριό του Δήμου Φαιστού.

Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση (Webex) με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία, απευθυνόμενη προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, εξέφρασε την προσωπική της στήριξη, αλλά και της Κυβέρνησης προς τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των παιδιών.

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για να εντείνουμε τις προσπάθειες μας. Με τη συνδρομή εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές με στόχο την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ψυχικής υγείας και ευημερίας στο σχολείο».

Η ομάδα των 14 ατόμων, αποτελούμενη από παιδοψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, θα παραμείνει στα Βορίζια και στο Ζαρό έως το τέλος της εβδομάδας. Από την επόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, θα επισκέπτεται τα σχολεία δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους, για την ομαλή επάνοδό τους στη σχολική καθημερινότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, από τους 40 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων επέστρεψαν οι 20, ενώ στο Νηπιαγωγείο από τα 12 παιδιά, πήγαν στο σχολείο τα 3.

Παράλληλα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης Καρτσωνάκης, επισκέφθηκε τις σχολικές μονάδες, συνοδευόμενος από ομάδα στελεχών που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, με σκοπό την ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Κατά την επίσκεψη, ο κ. Καρτσωνάκης, συνομίλησε με το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της σταδιακής αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον.

Στην ομάδα στελεχών συμμετείχαν η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, Μαρία Χουρδάκη, η Προϊσταμένη του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ηρακλείου, Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, ο καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρος Βγόντζας, η Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Μαρία Παπαδακάκη καθώς και από εκπροσώπους της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).

Η ομάδα θα παραμείνει στα σχολεία για συνεχή υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενώ θα υπάρξει τακτική ενημέρωση για την πορεία των δράσεων.

