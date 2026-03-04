Ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με ρωσική σημαία, το Arctic Metagaz, τυλίχθηκε χθες στις φλόγες στη Μεσόγειο Θάλασσα με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.

Το Reuters ισχυρίζεται ότι το πλοίο, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, έπιασε φωτιά κοντά στις ακτές της Μάλτας, ενώ άλλα μέσα ενημέρωσης τοποθετούν το περιστατικό πιο κοντά στις ακτές της Λιβύης.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν μεγάλες φλόγες από το πλοίο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/3).

Τα 30 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικού θαλάσσιου drone, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση με drone

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagas δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones.

Το πλοίο αναχώρησε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ και δέχτηκε επίθεση από θαλάσσια drone που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, το χτυπημένο πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 130 ναυτικών μιλίων βόρεια της Σύρτης.

Η λιβυκή αρχή λιμένων προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται κοντά στο σημείο του περιστατικού για τον φόβο σύγκρουσης, αλλά και διαρροής του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μετέφερε ή καυσίμων από τις δεξαμενές του, ενώ ταυτόχρονα εφιστά μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο ανάφλεξης ή θαλάσσιας ρύπανσης.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφορές.

Το πλοίο αυτό είναι πιθανό να ανήκει στη λεγόμενη «σκιά του στόλου» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία, τα οποία βασίζονται σε αδιαφανή ιδιοκτησία, σημαίες ευκαιρίας και παράτυπες πρακτικές ναυτιλίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρά τις δυτικές περιορισμούς.

