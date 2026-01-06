Ανώνυμος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του Μαδούρο – Έρευνες για πιθανή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης

Ανώνυμος χρήστης κέρδισε πάνω από 436.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα στοιχηματίζοντας λίγες ώρες πριν τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο – εγείρονται ερωτήματα για χρήση εσωτερικής πληροφόρησης.

Ανώνυμος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του Μαδούρο - Έρευνες για πιθανή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης
06 Ιαν. 2026 18:29
Pelop News

Έντονη ανησυχία και ερωτήματα για πιθανή εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης έχει προκαλέσει η υπόθεση ενός στοιχήματος σε κρυπτονομίσματα που σχετιζόταν με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, ένας ανώνυμος χρήστης κέρδισε περισσότερα από 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας ότι ο Μαδούρο θα χάσει την εξουσία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της σύλληψής του. Το αρχικό στοίχημα ήταν 32.537 δολάρια, ενώ ο λογαριασμός εντάχθηκε στην πλατφόρμα μόλις τον προηγούμενο μήνα και επικεντρώθηκε σε τέσσερις προβλέψεις για τη Βενεζουέλα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τις απογευματινές ώρες της 2ας Ιανουαρίου οι πιθανότητες αποχώρησης του Μαδούρο ήταν μόλις 6,5%, αλλά εντός λίγων ωρών ανέβηκαν στο 11% και εκτοξεύτηκαν στις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν τη σύλληψη που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Η ταυτότητα του παίκτη παραμένει άγνωστη, καθώς ο λογαριασμός εμφανίζεται με ανώνυμο κωδικό και δεν συνδέεται με προσωπικά στοιχεία.

