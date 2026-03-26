Αντελίνα Βαρθακούρη για τον Χάρη: Το τρυφερό μήνυμα για την επέτειό τους

Ξεχωριστή ήταν η σημερινή ημέρα για τον Χάρη Βαρθακούρη και την Αντελίνα Βαρθακούρη, καθώς το ζευγάρι συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου. Με αφορμή την επέτειό τους, η Αντελίνα Βαρθακούρη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους, στέλνοντας ένα πολύ προσωπικό και τρυφερό μήνυμα στον τραγουδιστή.

Στην ανάρτησή της, θυμήθηκε πως οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 26 Μαρτίου, ημέρα που συμπίπτει και με τα γενέθλια του Χάρη Βαρθακούρη, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει για εκείνη διπλή σημασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην περίοδο που περίμεναν το πρώτο τους παιδί, γράφοντας πως τότε είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν μαζί σε αυτό το βήμα.

Ανάμεσα σε όσα έγραψε, τον αποκάλεσε «αγάπη της ζωής» της και εξέφρασε ανοιχτά τα συναισθήματά της, σημειώνοντας πως θέλει να ζήσει μαζί του «όλες τις ζωές» της, ενώ τον ευχαρίστησε για όλα όσα έχουν μοιραστεί μέχρι σήμερα.

Η ανάρτηση κινήθηκε σε πολύ ζεστό και προσωπικό τόνο, με τη φωτογραφία από τον γάμο τους να συνοδεύει ένα μήνυμα που στάθηκε τόσο στην κοινή πορεία τους όσο και στη σημασία που έχει για την ίδια αυτή η οικογενειακή τους ημέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



