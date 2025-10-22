Ανθρωποκυνηγητό για τα κοσμήματα του Λούβρου στην Αμβερσα;

Οι γαλλικές αρχές αναζητούν τέσσερα άτομα που χαρακτηρίζονται ως «κομάντο» και θεωρούνται υπεύθυνα για τη θρασύτατη ληστεία.

22 Οκτ. 2025 12:29
Pelop News

Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, τρεις ημέρες αφότου διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, κι ενώ σήμερα (22.10.2025) το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι άνοιξε ξανά τις πόρτες του.

Την θρασύτατη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου που έγινε την Κυριακή (19.10.2025) έχει κληθεί να εξιχνιάσει η ομάδα BRB, η οποία το 2016 εξιχνίασε τη ληστεία σε βάρος της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι. Ωστόσο η γαλλική αστυνομία φέρεται να έχει στραμμένο το βλέμμα της στα σύνορα της χώρας με το Βέλγιο και συγκεκριμένα στην Αμβέρσα.

Η ληστεία εκτυλίχθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα, μέσα σε μόλις δέκα λεπτά – από τις 9:30 έως τις 9:40 το πρωί της Κυριακής (19.10.2025), λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου για το κοινό. Οι δράστες χρησιμοποίησαν μία σκάλα τοποθετημένη σε γερανό που ήταν σταθμευμένος στις όχθες του Σηκουάνα για να φτάσουν σε παράθυρο του πρώτου ορόφου, το οποίο έσπασαν.

Αφού εισήλθαν στην Γκαλερί Απόλλων, όπου φυλάσσονται τα Γαλλικά Στέμματα, έσπασαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και άρπαξαν οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης ιστορικής αξίας». Μεταξύ αυτών ήταν η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄ (Αυτοκράτορας από το 1852 έως το 1870), καθώς και δύο περίτεχνα κολιέ.

Προς την Αμβέρσα τα ίχνη των ληστών;

Σύμφωνα με τους Brussels Times, η αστυνομία «παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τα σύνορα με το Βέλγιο, υπό τον φόβο ότι οι ληστές του Λούβρου ενδέχεται να επιχειρήσουν να πουλήσουν τη λεία τους στην Αμβέρσα».

Η Αμβέρσα θεωρείται η πρωτεύουσα των διαμαντιών παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Diamond Investment Office, εκεί διακινείται το 50% των επεξεργασμένων και το 80% των ακατέργαστων διαμαντιών του πλανήτη.

Οι εγκληματίες που θέλουν να «ξεφορτωθούν» κλεμμένα κοσμήματα συχνά κατευθύνονται στο βελγικό λιμάνι, ελπίζοντας να βρουν αγοραστές ή ειδικούς ικανούς να τα αποσυναρμολογήσουν ή να τα λιώσουν.

Το 2016, μια συμμορία είχε κλέψει κοσμήματα αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 8,6 εκατ. ευρώ) από το πολυτελές διαμέρισμα της Αμερικανίδας σταρ ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι. Μετά τη ληστεία, οι δράστες φέρονται να διέφυγαν επίσης στην Αμβέρσα, όπου έλιωσαν τα κοσμήματα ή τα έκοψαν σε μικρότερες πέτρες και τα πούλησαν.

Ο πρώην ερευνητής έργων τέχνης Γιανπιέτ Κάλενς δήλωσε στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws ότι τα κοσμήματα του Λούβρου είναι «ανεκτίμητα και μη εμπορεύσιμα» και υπάρχουν φόβοι ότι θα αλλοιωθούν ή να διατεθούν στη μαύρη αγορά, χωρίς να εντοπιστούν.

 
