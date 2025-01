Αντιδράσεις για διαφήμιση της Pakistan Airlines με αεροπλάνο προς τον Πύργο του Άιφελ

Ο Pakistan Airlines έχει δεχτεί εκτεταμένες επικρίσεις για τη δημοσίευση διαφήμισης που έδειχνε ένα αεροπλάνο να πετάει προς τον Πύργο του Άιφελ.

Η διαφήμιση είχε σκοπό να προωθήσει την επανέναρξη των πτήσεων της Pakistan International Airlines προς τη γαλλική πρωτεύουσα και είχε τη λεζάντα «Παρίσι, ερχόμαστε σήμερα». Αλλά η φωτογραφία που δημοσίευσε η αεροπορική εταιρεία προκάλεσε πολλές αρνητικές αντιδράσεις.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημείωσαν ότι η φωτογραφία της διαφήμισης θύμιζε εικόνες που παρέπεμπαν σε μια τρομοκρατική επίθεση ανάλογη αυτών της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στους Δίδυμους Πύργους, στις ΗΠΑ.

Pakistani airline’s ‘Paris we’re coming’ ad showing plane headed towards Eiffel Tower makes people ask ‘Info or warning’ 😂😂😂#PakGroomingGangs Qatar pic.twitter.com/NDX6oHIyD5

— Raman 𝕏 (@SaffronDelhite) January 11, 2025