Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο κέντρο της Δαμασκού ΒΙΝΤΕΟ

Νέες επιθέσεις πραγματοποίησε το Ισραήλ στο κέντρο της Δαμασκού, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση της Συρίας για τις επιθέσεις που δέχονται οι Δρούζοι στη Σουέιντα.

Μετά το πρωινό – προειδοποιητικό – χτύπημα, τα συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το μεσημέρι σε κυβερνητικά κτίρια, με το υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού να δέχονται πολύ πιο ισχυρά πλήγματα.

Δείτε βίντεο από τις νέες εκρήξεις

Footage has emerged showing the Israeli Air Force conducting a large-scale precision airstrike that targeted the Ministry of Defense in Damascus, Syria.#Damascus#Syria pic.twitter.com/rIJ6Zmrlpv

— Dr. Kiran J Patel (@Drkiranjpatel) July 16, 2025