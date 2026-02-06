Αντιδράσεις για σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού: Κριτική για το περιεχόμενο, απαντήσεις από την Επιτροπή ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει τις τελευταίες ώρες το προωθητικό σποτ για το Καλαματιανό Καρναβάλι, με αρκετούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οργανώσεις, να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και να ζητούν την απόσυρσή του.

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα να κρατείται και να «ανταλλάσσεται» με χαρτονομίσματα, εικόνα που πολλοί θεώρησαν προβληματική, υποστηρίζοντας ότι παραπέμπει σε κακοποίηση ή αντικειμενοποίηση της γυναίκας.

Για το θέμα τοποθετήθηκε τηλεοπτικά ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Καλαμάτας, Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος χαρακτήρισε το σποτ «ατυχές», σημειώνοντας ότι αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, καθώς —όπως είπε— φαίνεται να προβάλλει τη γυναίκα ως «αντάλλαγμα».

Η απάντηση της Καρναβαλικής Επιτροπής

Με δημόσια ανάρτηση, η Καρναβαλική Επιτροπή επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του βίντεο, τονίζοντας ότι πρόκειται για συμβολική αφήγηση με στοιχεία χιούμορ και σάτιρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο τίτλος «Free the mood» λειτουργεί ως βασικό μήνυμα του βίντεο, με την πρωταγωνίστρια να συμβολίζει την ανάγκη διασκέδασης και απελευθέρωσης από την καθημερινότητα. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες, όπως αναφέρεται, προσωποποιούν πιέσεις και προβλήματα, ενώ τα «καρναβαλοχαρτονομίσματα» αποτυπώνουν την έξοδο από τη ρουτίνα μέσω της γιορτής.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής ή υποτίμησης οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας, επισημαίνοντας πως όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία του σποτ έχουν διαχρονικά δημόσια στάση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η τέχνη και η σάτιρα συχνά επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες και τονίζεται η ανάγκη διαλόγου με ψυχραιμία, χωρίς —όπως σημειώνεται— να αποδίδονται προθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το ζήτημα συνεχίζει να συζητείται έντονα, με την κοινή γνώμη να εμφανίζεται διχασμένη ως προς το περιεχόμενο και τον συμβολισμό του επίμαχου σποτ.

