Αντιδράσεις για τη συνέντευξη Κουφοντίνα στον ΣΚΑΪ – «Τεράστια επιτυχία του ίδιου, όχι της δημοσιογραφίας»

Την έντονη αντίθεσή τους στην προβολή της συνέντευξης του καταδικασμένου για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη Δημήτρης Κουφοντίνας εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και η πρωτοβουλία «Ως Εδώ», κάνοντας λόγο για «απλόχερη δημοσιότητα» σε έναν αμετανόητο δράστη.

Αφορμή στάθηκε το ντοκιμαντέρ του Αλέξης Παπαχελάς που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και περιλαμβάνει συνέντευξη του Κουφοντίνα, μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο φορείς επισημαίνουν ότι για πρώτη φορά δόθηκε τηλεοπτικό βήμα στον καταδικασμένο δράστη, κάτι που –όπως υποστηρίζουν– είχαν αρνηθεί διαχρονικά οι «θεσμικοί» ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας. Υποστηρίζουν ακόμη ότι με αυτόν τον τρόπο του προσφέρθηκε η δημοσιότητα «για την οποία δολοφονούσε», εκφράζοντας τον φόβο ότι η προβολή αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για μιμητές.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η παρουσίαση της συνέντευξης σε διαδοχικά επεισόδια ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του, σημειώνοντας ότι πρόκειται –κατά την άποψή τους– για «τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα» και όχι για δημοσιογραφική επιτυχία.

Κλείνοντας, οι συντάκτες της ανακοίνωσης επισημαίνουν ότι είχαν εκφράσει εγκαίρως τις αντιρρήσεις τους, χωρίς ωστόσο να εισακουστούν, ασκώντας δριμεία κριτική για την επιλογή προβολής της συνέντευξης.

