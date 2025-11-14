Αντιδράσεις για την επιλογή των λαμπαδηδρόμων στην Πάτρα: Η Αγγελική Μακρή ζητά διαφάνεια και σεβασμό – Τι απαντά ο Τ. Πετρόπουλος

Η πρωταθλήτρια του βάδην Αγγελική Μακρή ζητά εξηγήσεις από τον Δήμο Πατρέων για τα κριτήρια επιλογής των λαμπαδηδρόμων που θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα στην Πάτρα στις 27 Νοεμβρίου, εκφράζοντας παράπονα για τον αποκλεισμό της και θέτοντας ζήτημα διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Αντιδράσεις για την επιλογή των λαμπαδηδρόμων στην Πάτρα: Η Αγγελική Μακρή ζητά διαφάνεια και σεβασμό - Τι απαντά ο Τ. Πετρόπουλος
14 Νοέ. 2025 14:00
Pelop News

Σαφείς εξηγήσεις από τον Δήμο Πατρέων για τα κριτήρια επιλογής των λαμπαδηδρόμων που θα μεταφέρουν στις 27 Νοεμβρίου στην Πάτρα την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ζήτησε με δημόσια παρέμβασή της η πρωταθλήτρια του βάδην Αγγελική Μακρή.

«Σε σχετική επικοινωνία που είχα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πετρόπουλο, θέλησα να εκφράσω το παράπονό μου, γιατί θεωρώ ότι έχω κι εγώ σημαντικές διακρίσεις στην καριέρα μου» ανέφερε η Αγγελική Μακρή σε χθεσινή της τοποθέτηση στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» και πρόσθεσε: «Η απάντηση που πήρα ήταν ότι η επιλογή δεν έγινε με αθλητικά κριτήρια, αλλά με ηλικιακά. Ο κ. Πετρόπουλος μου είπε ότι ”έχουμε κι άλλες λαμπαδηδρομίες μπροστά μας και θα σε τιμήσουμε’‘ και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Πέρασε λίγη ώρα και χτύπησε ξανά το τηλέφωνό μου. Ηταν ο ίδιος αριθμός, ο κ. Πετρόπουλος, ο οποίος μάλλον με πήρε κατά λάθος. Του ανέφερα ότι υπάρχουν και μεγαλύτεροι και νεότεροι αθλητές από εμένα, οι οποίοι επιλέχθηκαν ως λαμπαδηδρόμοι και μου απάντησε ”είχαμε πολλούς άξιους αθλητές, όμως έπρεπε να επιλέξουμε 8”. Και πρόσθεσε: ”Αν μπορείς να το καταλάβεις, καλώς. Αν όχι, δεν μπορώ να κάνω κάτι…».

Τάκης Πετρόπουλος

Τάκης Πετρόπουλος

Και η Αγγελική Μακρή σχολίασε τα εξής: «Αυτό που ζητάω εγώ είναι πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία και στην αιτιολόγηση συγκεκριμένων επιλογών. Ζητάω αναγνώριση και σεβασμό στους αθλητές που έχουν στηρίξει την πόλη και το ολυμπιακό πνεύμα, διόρθωση της ”αστοχίας” και διασφάλιση ότι οι επιλογές τιμούν τους διαχρονικούς αθλητές. Με απλά λόγια, δεν ζητάω τη διόρθωση της λίστας, αλλά να ακουστεί η φωνή των αθλητών που έχουν προσφέρει πολλά σε αυτήν την πόλη κι αξίζουν σεβασμό. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν τα κριτήρια επιλογής ήταν σωματομετρικά, χρώματος ματιών, ύψους, βάρους, συλλόγου προέλευσης ή ακόμα και πολιτικά».

Μετά από τις παραπάνω καταγγελίες, ζητήσαμε την τοποθέτηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Τάκη Πετρόπουλου, ο οποίος έκανε την εξής δήλωση-απάντηση: «Οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι είναι υπερπολλαπλάσιοι των οκτώ διαδρομών που διατέθηκαν στον Δήμο Πατρέων. Δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν όλοι κι είναι αυτονόητο ότι αυτοί που δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή τη λαμπαδηδρομία θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν σε μία από τις επόμενες».

