Αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών – Τι αναφέρει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Πάτρας

Θέση απέναντι στη γενίκευση της κατάργησης των σχολικών επιτροπών παίρνει, με ενημερωτικό δελτίο, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας, καταγράφοντας προβληματισμούς και επισημάνσεις για τις επιπτώσεις που, όπως αναφέρει, προκύπτουν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας τοποθετείται σχετικά με τη γενίκευση της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, στον απόηχο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2026, με πρωτοβουλία του Δήμος Πάτρας, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Στο ενημερωτικό δελτίο επισημαίνεται ότι οι σχολικές επιτροπές λειτούργησαν επί σειρά ετών ως μηχανισμός αποκεντρωμένης και διαφανούς διαχείρισης των οικονομικών των σχολείων, επιτρέποντας –όπως αναφέρεται– την άμεση αντιμετώπιση λειτουργικών και έκτακτων αναγκών των σχολικών μονάδων.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι από την έως τώρα εμπειρία εφαρμογής της κατάργησης σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις σε επείγουσες παρεμβάσεις, όπως βλάβες, ζητήματα θέρμανσης και υγειονομικές ανάγκες, καθώς και αυξημένη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις σχολικές διοικήσεις. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη μετατροπή των διευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων σε διαχειριστές σύνθετων λογιστικών διαδικασιών.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην κατάσταση που ενδέχεται να διαμορφωθεί στα Ειδικά Σχολεία, όπου –σύμφωνα με την ανακοίνωση– οι ανάγκες είναι αυξημένες και συχνά απαιτούν άμεση οικονομική ανταπόκριση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας καταγράφει σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων την απόσυρση της σχετικής διάταξης, τη δυνατότητα ανασύστασης των σχολικών επιτροπών όπου έχουν καταργηθεί, τη θεσμική τους ενίσχυση, καθώς και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των σχολικών μονάδων και στη στελέχωση των δήμων με μόνιμο προσωπικό για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών υποδομών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η εκπαίδευση –κατά την άποψη του Συλλόγου– αποτελεί δικαίωμα και όχι αντικείμενο στενά λογιστικής διαχείρισης.

