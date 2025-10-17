Κακλαμάνης «άδειασε» Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη: «Το βήμα της Βουλής απαιτεί σεβασμό»

«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε…» δήλωσε με νόημα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το πρωί της Παρασκευής, παίρνοντας σαφή θέση για το επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι «οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του βήματος, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας».

Η παρέμβασή του ήρθε μετά τις απρεπείς εκφράσεις του κ. Βελόπουλου προς τον κ. Καιρίδη, τον οποίο αποκάλεσε «κακιά» κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική.

Το περιστατικό

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο κ. Καιρίδης, αναφερόμενος στα πόθεν έσχες των πολιτικών, απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης λέγοντάς του: «Τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;»

Η φράση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος απάντησε με υψηλούς τόνους:

«Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα και είναι της συζύγου μου που ζει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι, δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να προχωρά σε νέα επίθεση λέγοντας: «Ρε καημένο παιδί, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις χωρίς θέση. Ήξερα ότι κακιά είσαι».

Η φράση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα, με τον ίδιο να επιχειρεί να ανασκευάσει λέγοντας πως εννοούσε «κακία» και όχι «κακιά».

Οι αντιδράσεις

Μετά το επεισόδιο, ο Δημήτρης Καιρίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και ο χυδαίος λόγος. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις προς εμένα και τη ΝΔ».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Real FM, καταδίκασε τη στάση του κ. Βελόπουλου, σημειώνοντας:

«Θέλω να καταγγείλω τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης και τις εκφράσεις “πεζοδρομίου” που ακούστηκαν. Όσο σφοδρή κι αν είναι η πολιτική αντιπαράθεση, αυτά δεν έχουν καμία θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Το επεισόδιο, που ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των βουλευτών, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και τον τρόπο που διεξάγεται ο δημόσιος λόγος εντός της Βουλής.

