Αντιδράσεις για το βίντεο Καρυστιανού στα 3 χρόνια Τεμπών – Ασλανίδης: «Σοκαρίστηκαν οι γονείς, ήταν λάθος»

Αρνητική ήταν η αντίδραση πολλών γονέων θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού ενόψει της συμπλήρωσης τριών ετών από το πολύνεκρο δυστύχημα, όπως μετέφερε ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Παύλος Ασλανίδης.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Ασλανίδης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης στην Καισαριανή, όσοι γονείς ενημερώθηκαν για το βίντεο «σοκαρίστηκαν» από τις πολύ σκληρές εικόνες που περιλαμβάνει. «Η γυναίκα μου έκλαιγε το βράδυ. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Να σκεφτείτε ότι χθες είδα το όνομα του γιου μου σε μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά. Όχι να δεις αυτό το πράγμα… νομίζω ήταν λάθος».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου επανέλαβε την άποψή του για την ανακοίνωση δημιουργίας πολιτικού κόμματος από την κ. Καρυστιανού: «Είναι δικαίωμα του καθενός να πολιτευτεί, αλλά το timing δεν ήταν το καλύτερο, επειδή ξεκινούν τα δικαστήρια. Αν ήθελε να κάνει κάτι, θα έπρεπε να το είχε κάνει πριν τις εκλογές ή αφού ολοκληρωθούν τα δικαστήρια. Δεν μπορείς να λες ότι παρατάς τη μάχη ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ».





Το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού περιλαμβάνει εικόνες από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα, πλάνα αρχείου και δηλώσεις της ίδιας που απαιτούν δικαιοσύνη, καλώντας παράλληλα σε συμμετοχή στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου.

Η πρώτη δημόσια αντίδραση ήρθε χθες Πέμπτη από την Κατερίνα Βουτσινά, αδελφή του Γιάννη Βουτσινά που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Με ανάρτησή της στο X απαγόρευσε στην κ. Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά στον αδελφό της ή στον αριθμό 57 θυμάτων, χαρακτηρίζοντάς την «πολιτικό» και προειδοποιώντας με νομικές ενέργειες: «Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νούμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι… Ευελπιστώ να εισακουστώ, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά».

Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57.

Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα… https://t.co/UmWHVd3pJN — katerina voutsina (@katerinavoutsi5) February 26, 2026

