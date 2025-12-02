Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ

02 Δεκ. 2025 13:49
Pelop News

Ο δήμαρχος του Πεζάρο στην κεντρική Ιταλία ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Λουτσιάνο Παβαρότι, μετά τον σάλο που προκάλεσαν εικόνες του μπρούτζινου αγάλματος του τενόρου, το οποίο είχε «εγκλωβιστεί» μέσα σε χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο.

Το άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, που απεικονίζει τον Παβαρότι με φράκο, τα χέρια ανοιχτά και μαντίλι στο ένα χέρι, είχε αποκαλυφθεί πέρυσι στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Το άγαλμα αποτελούσε φόρο τιμής στον διάσημο τενόρο, ο οποίος διατηρούσε κατοικία στην πόλη, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, η τοποθέτησή του μέσα σε αυτό που η Νικολέτα Μαντοβάνι, χήρα του Παβαρότι, χαρακτήρισε «πολύ άσχημο» παγοδρόμιο, «γελοιοποίησε» τη μνήμη του, όπως είπε στην εφημερίδα Il Resto del Carlino, μετά τη δημοσίευση εικόνων που έδειχναν το άγαλμα «εγκλωβισμένο» μέχρι τα γόνατα.

Δείτε βίντεο:


Η Μαντοβάνι δήλωσε ότι αισθάνθηκε «απογοητευμένη, θυμωμένη και στεναχωρημένη» όταν είδε τις φωτογραφίες, οι οποίες της εστάλησαν από την εφημερίδα. «Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία» είπε. «Λυπάμαι που η πόλη επέτρεψε κάτι τέτοιο, γιατί θίγει την εικόνα του Λουτσιάνο και τον σεβασμό που του αξίζει. Δεν είναι σωστό».

Ο Αντρέα Μπιαντσίνι, δήμαρχος του Πέζαρο, έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του αγάλματος στο παγοδρόμιο με ένα hashtag που ενθάρρυνε τους παγοδρόμους να «δώσουν high five στον Παβαρότι».

Μετά τις αντιδράσεις, ο δήμαρχος, ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι ο δήμος «έκανε λάθος». «Δεν υπήρχε πρόθεση έλλειψης σεβασμού», είπε στην Il Resto del Carlino, προσθέτοντας ότι όταν του παρουσιάστηκαν τα σχέδια για το παγοδρόμιο, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν θα άγγιζαν το άγαλμα του Παβαρότι ούτε θα ενσωματωνόταν στο δάπεδο του παγοδρομίου.

Με το χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο να ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πιατσάλε Λατζαρινί, ο δήμαρχος είπε ότι δεν ήταν εφικτό να απομακρυνθεί η εγκατάσταση, ενώ η μετακίνηση του αγάλματος θα ήταν δαπανηρή και θα ενείχε κίνδυνο φθορών.

