Αντίδραση Δήμου Πατρέων: «Η κυβερνητική πρόταση διχοτομεί την πόλη» – Kαταγγέλλει «προαποφασισμένες λύσεις» για τη σιδηροδρομική διέλευση

Ο Δήμος Πατρέων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στις κυβερνητικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν ως «διαβούλευση» για τη σιδηροδρομική όδευση και την ανάπλαση της Πάτρας. Σύμφωνα με τον Δήμο, η διαδικασία δεν είχε τα χαρακτηριστικά ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου, αλλά αποτέλεσε παρουσίαση ήδη ειλημμένων αποφάσεων.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πρόβλεψη για υπέργεια διέλευση εμπορικού τρένου, η οποία –όπως αναφέρει η ανακοίνωση– «βαφτίζεται τραμ», καθώς και η αναφορά σε πιθανή υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύσιο, που κατά τον Δήμο «ακυρώνει τις κατακτήσεις του πατραϊκού λαού» και «διχοτομεί την πόλη».

Πάτρα: Αυτή είναι η πρόταση του Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Τι είπε για αναπλάσεις και υπόγεια σύνδεση ΒΙΝΤΕΟ

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν τηρούνται, ενώ κάνει λόγο για ένα μοντέλο όπου «οι δήμοι θα φτιάχνουν μόνο ό,τι εγκρίνουν κυβέρνηση και ΕΕ, αφού αυτοί χρηματοδοτούν».

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει την κυβερνητική πρόταση «απαράδεκτη» για δύο βασικούς λόγους:

Δεν ικανοποιεί το πάγιο αίτημα της πόλης για πλήρη υπογειοποίηση του τρένου, δημιουργία γραμμικού πάρκου και ενίσχυση του προαστιακού.

Επιτρέπει στην εμπορική αμαξοστοιχία να παραμένει σε επιφανειακή διέλευση στο παραλιακό μέτωπο, κάτι που –κατά τον Δήμο– βάζει «ταφόπλακα» στη λύση της υπόγειας χάραξης.

Στο τέλος της ανακοίνωσης γίνεται αναφορά και στη «μεγάλη αποκάλυψη» που προανήγγειλε ο υφυπουργός Κ. Κυρανάκης σχετικά με όσα ειπώθηκαν στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο. Ο Δήμος σχολιάζει ότι ο Δήμαρχος «έχει πει ξανά και ξανά» τη θέση του: να σταματήσει η χρηματοδότηση πολέμων και να διατεθούν πόροι για τις ανάγκες των πολιτών, με χρήματα που προέρχονται από «τους λαούς της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι ο Δήμος «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δίκαιο αίτημα της πόλης», θέτοντας εκ νέου ως κεντρικό στόχο την υπόγεια διέλευση του σιδηροδρόμου.

Όλη η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων

“ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ;

Σε μια παρουσίαση προαποφασισμένων προτάσεων που βαφτίστηκε διαβούλευση, η κυβέρνηση έπαιξε σήμερα με τη νοημοσύνη μας, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι.

Εμπορικό τρένο με υπέργεια διέλευση που βαφτίζεται τραμ και μια υπό δήθεν εξέταση υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύση, ακυρώνουν τις κατακτήσεις του πατραϊκού λαού, διχοτομούν την πόλη, την καταστρέφουν.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αποδείχθηκαν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, με την παραδοχή ότι οι Δήμοι θα φτιάχνουν μόνο ό,τι εγκρίνει η Κυβέρνηση και η ΕΕ, αφού αυτοί χρηματοδοτούν.

Κορόιδεψαν, και συνεχίζουν, τον πατραϊκό λαό…

Απαράδεκτοι για 2 λόγους:

1) Γιατί δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα της πόλης, για υπογειοποίηση του τρένου, για γραμμικό πάρκο και προαστιακό.

2) Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν με την πρότασή τους που θα βάλει ταφόπλακα στην υπόγεια διέλευση και θα επιτρέπει στην εμπορική αμαξοστοιχία να διέρχεται επιφανειακά στο παραλιακό μέτωπο.

ΥΓ. Η «μεγάλη αποκάλυψη» του κ. Κυρανάκη για το τι είπε ο Δήμαρχος στη συνάντησή τους, που δήλωσε ότι θα μας ενημερώσει κιόλας… Είναι αυτό που έχει πει ξανά και ξανά: Σταματήστε να χρηματοδοτείται τους πολέμους και αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και δώστε λεφτά για τις ανάγκες του λαού. Τα λεφτά του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης”.

