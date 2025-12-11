Αντίδραση Δήμου Πατρέων: «Η κυβερνητική πρόταση διχοτομεί την πόλη» – Kαταγγέλλει «προαποφασισμένες λύσεις» για τη σιδηροδρομική διέλευση

Με αιχμηρή ανακοίνωση τοποθετήθηκε ο Δήμος Πατρέων σχετικά με τη σημερινή παρουσίαση της κυβέρνησης για τις προτάσεις γύρω από τη σιδηροδρομική διέλευση και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης, κάνοντας λόγο για «προαποφασισμένα σχέδια» και «απαράδεκτες επιλογές».

Αντίδραση Δήμου Πατρέων: «Η κυβερνητική πρόταση διχοτομεί την πόλη» - Kαταγγέλλει «προαποφασισμένες λύσεις» για τη σιδηροδρομική διέλευση
11 Δεκ. 2025 14:57
Pelop News

Ο Δήμος Πατρέων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στις κυβερνητικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν ως «διαβούλευση» για τη σιδηροδρομική όδευση και την ανάπλαση της Πάτρας. Σύμφωνα με τον Δήμο, η διαδικασία δεν είχε τα χαρακτηριστικά ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου, αλλά αποτέλεσε παρουσίαση ήδη ειλημμένων αποφάσεων.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πρόβλεψη για υπέργεια διέλευση εμπορικού τρένου, η οποία –όπως αναφέρει η ανακοίνωση– «βαφτίζεται τραμ», καθώς και η αναφορά σε πιθανή υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύσιο, που κατά τον Δήμο «ακυρώνει τις κατακτήσεις του πατραϊκού λαού» και «διχοτομεί την πόλη».

Πάτρα: Αυτή είναι η πρόταση του Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Τι είπε για αναπλάσεις και υπόγεια σύνδεση ΒΙΝΤΕΟ

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν τηρούνται, ενώ κάνει λόγο για ένα μοντέλο όπου «οι δήμοι θα φτιάχνουν μόνο ό,τι εγκρίνουν κυβέρνηση και ΕΕ, αφού αυτοί χρηματοδοτούν».

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει την κυβερνητική πρόταση «απαράδεκτη» για δύο βασικούς λόγους:

Δεν ικανοποιεί το πάγιο αίτημα της πόλης για πλήρη υπογειοποίηση του τρένου, δημιουργία γραμμικού πάρκου και ενίσχυση του προαστιακού.

Επιτρέπει στην εμπορική αμαξοστοιχία να παραμένει σε επιφανειακή διέλευση στο παραλιακό μέτωπο, κάτι που –κατά τον Δήμο– βάζει «ταφόπλακα» στη λύση της υπόγειας χάραξης.

Στο τέλος της ανακοίνωσης γίνεται αναφορά και στη «μεγάλη αποκάλυψη» που προανήγγειλε ο υφυπουργός Κ. Κυρανάκης σχετικά με όσα ειπώθηκαν στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο. Ο Δήμος σχολιάζει ότι ο Δήμαρχος «έχει πει ξανά και ξανά» τη θέση του: να σταματήσει η χρηματοδότηση πολέμων και να διατεθούν πόροι για τις ανάγκες των πολιτών, με χρήματα που προέρχονται από «τους λαούς της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι ο Δήμος «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δίκαιο αίτημα της πόλης», θέτοντας εκ νέου ως κεντρικό στόχο την υπόγεια διέλευση του σιδηροδρόμου.

Όλη η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων

“ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ;

Σε μια παρουσίαση προαποφασισμένων προτάσεων που βαφτίστηκε διαβούλευση, η κυβέρνηση έπαιξε σήμερα με τη νοημοσύνη μας, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι.

Εμπορικό τρένο με υπέργεια διέλευση που βαφτίζεται τραμ και μια υπό δήθεν εξέταση υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύση, ακυρώνουν τις κατακτήσεις του πατραϊκού λαού, διχοτομούν την πόλη, την καταστρέφουν.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αποδείχθηκαν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, με την παραδοχή ότι οι Δήμοι θα φτιάχνουν μόνο ό,τι εγκρίνει η Κυβέρνηση και η ΕΕ, αφού αυτοί χρηματοδοτούν.
Κορόιδεψαν, και συνεχίζουν, τον πατραϊκό λαό…

Απαράδεκτοι για 2 λόγους:

1) Γιατί δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα της πόλης, για υπογειοποίηση του τρένου, για γραμμικό πάρκο και προαστιακό.

2) Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν με την πρότασή τους που θα βάλει ταφόπλακα στην υπόγεια διέλευση και θα επιτρέπει στην εμπορική αμαξοστοιχία να διέρχεται επιφανειακά στο παραλιακό μέτωπο.

ΥΓ. Η «μεγάλη αποκάλυψη» του κ. Κυρανάκη για το τι είπε ο Δήμαρχος στη συνάντησή τους, που δήλωσε ότι θα μας ενημερώσει κιόλας… Είναι αυτό που έχει πει ξανά και ξανά: Σταματήστε να χρηματοδοτείται τους πολέμους και αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και δώστε λεφτά για τις ανάγκες του λαού. Τα λεφτά του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
16:38 ΕΤΕ: Ίσως πάνω από 2% η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ