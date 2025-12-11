Πάτρα: Αυτή είναι η πρόταση του Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Τι είπε για αναπλάσεις και υπόγεια σύνδεση ΒΙΝΤΕΟ

Στη Γεωργική Σχολή πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των φορέων με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος ανέπτυξε την τριμερή πρόταση της κυβέρνησης για το μέλλον του σιδηροδρόμου στην Πάτρα. Παρά τις στιγμιαίες αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ίδιος έκανε λόγο για «μια πολύ ωραία συνεδρίαση με στοιχεία ουσίας», υπογραμμίζοντας ότι το τρένο «θα φτάσει στην Πάτρα» και ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συνδιαμόρφωση με την τοπική κοινωνία.

Σημειώνεται πως ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζήτησε την πρόταση γραπτώς ώστε να την εξετάσει ο Δήμος.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την επέκταση της επιβατικής γραμμής από το Ρίο έως την οδό Κανελλοπούλου, επαναλαμβάνοντας ότι η πόλη δεν θα μείνει εκτός του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. «Η υπεραστική γραμμή θα φτάσει στην Πάτρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο μέρος της πρότασης αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχει «σημαντική σύγκλιση» με τη Δημοτική Αρχή ως προς την ανάγκη η θάλασσα να γίνει προσβάσιμη στους πολίτες, υπογραμμίζοντας πως η Πάτρα χρειάζεται έναν ανοιχτό, πράσινο, σύγχρονο χώρο που να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση για αστική τροχιοδρομική γραμμή (τραμ), η οποία – όπως είπε – μπορεί να προσφέρει μια λύση μετακίνησης φιλική στην πόλη, χωρίς την παρουσία βαρέος τροχαίου υλικού στο παραλιακό μέτωπο. «Όπως σε κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη» σημείωσε, «η αστική χάραξη μπορεί να συνδυαστεί με τραμ και όχι με εμπορευματικό τρένο στην παραλία».

Το τρίτο σκέλος του σχεδίου αφορά το εμπορευματικό τμήμα της γραμμής. Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση θα διεκδικήσει στον επόμενο κύκλο του ευρωπαϊκού προγράμματος CEF την υπογειοποίηση του εμπορευματικού τρένου σε μονή σύραγγα, από τον Άγιο Διονύσιο έως τον Άγιο Ανδρέα. «Μια πιο ρεαλιστική πρόταση», είπε, η οποία απομακρύνει πλήρως την εμπορευματική γραμμή από το παραλιακό μέτωπο.

Ο υπουργός κάλεσε τους φορείς, τους επαγγελματικούς κλάδους και τους ειδικούς της πόλης να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. «Θέλουμε η τοπική κοινωνία να έρθει μαζί μας στη συνδιαμόρφωση» σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πρόταση σκοπεύει να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2026 «με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις χρηματοδότησης».

Παρά τις στιγμές έντασης μεταξύ κυβέρνησης και δημοτικής αρχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Κυρανάκης επέμεινε ότι υπάρχει περιθώριο κοινής πορείας: «Υπήρξαν σημεία διαφωνίας, υπήρξαν όμως και ουσιαστικές συγκλίσεις. Το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί για το καλό της Πάτρας».

