Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο

Έντονη αντίδραση προκαλεί στην τοπική και περιφερειακή σκηνή η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων, με την περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» να καταγγέλλει έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού και να ζητά άμεσες, καθαρές απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Η κριτική διατυπώνεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ΟΣΕ έχει ανακοινώσει ότι η γραμμή σταματά προσωρινά, επικαλούμενος τις συνέπειες των έντονων φυσικών φαινομένων και την ανάγκη να προηγηθούν ειδικές γεωλογικές έρευνες.

Η παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση υποστηρίζει ότι η αναστολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή τεχνική απόφαση, καθώς ο Οδοντωτός αποτελεί διαχρονικό τοπόσημο για την Αιγιάλεια και τα Καλάβρυτα, με ισχυρό αποτύπωμα στον τουρισμό, την οικονομία και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, θέτει ανοιχτά το ερώτημα αν οι λόγοι που επικαλείται ο ΟΣΕ είναι η πλήρης αλήθεια ή αν πίσω από την απόφαση κρύβονται και χρόνιες παθογένειες που αφορούν τη συντήρηση, το τροχαίο υλικό και την επάρκεια προσωπικού.

Στην ανακοίνωσή της, η «Νέα Δυτική Ελλάδα» σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά πρόκληση για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα επειδή έρχεται αμέσως μετά τους εορτασμούς για τα 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού. Υποστηρίζει ακόμη ότι μια γραμμή τέτοιας ιστορικής, τουριστικής και αναπτυξιακής βαρύτητας δεν μπορεί να μπαίνει σε αναστολή με αόριστες διατυπώσεις και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επανεκκινήσει.

Η παράταξη στέκεται ιδιαίτερα στο ότι ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας των μεταφορών στη χώρα και ένας βασικός μοχλός για την επισκεψιμότητα της ευρύτερης περιοχής. Η διακοπή της λειτουργίας του, όπως υποστηρίζει, προκαλεί εύλογη αγανάκτηση, καθώς επηρεάζει άμεσα την τοπική αγορά, τον τουρισμό και τη συνολική εικόνα ενός προορισμού που έχει συνδέσει το όνομά του με τη μοναδική αυτή διαδρομή.

Παράλληλα, θέτει στο τραπέζι ένα κρίσιμο ζήτημα: αν τα φυσικά φαινόμενα και οι γεωλογικές έρευνες αποτελούν τη μόνη αιτία της αναστολής ή αν χρησιμοποιούνται και ως εξήγηση για να καλυφθούν συσσωρευμένες αδυναμίες στη λειτουργία της γραμμής. Η αιχμή αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση του Οδοντωτού, αλλά και με τις δημόσιες παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί σχετικά με την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της γραμμής.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» καλεί τον ΟΣΕ, τη Hellenic Train και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δώσουν άμεσα σαφείς εξηγήσεις και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Παράλληλα ζητά τη σύγκληση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στον Οδοντωτό, ώστε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από τους αρμόδιους και να ληφθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.

Το πολιτικό και τοπικό μήνυμα της ανακοίνωσης είναι σαφές: ο Οδοντωτός δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή γραμμή στον σιδηροδρομικό χάρτη, αλλά ως στοιχείο ιστορίας, ταυτότητας και αναπτυξιακής προοπτικής για ολόκληρη την περιοχή. Γι’ αυτό και, όπως τονίζει η παράταξη, οποιαδήποτε πορεία απαξίωσής του δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την τοπική κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



