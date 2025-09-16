Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Τσάρλι Κερκ, του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες

Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στο Καπιτώλιο σχετικά με τον χειρισμό της έρευνας

Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Τσάρλι Κερκ, του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες
16 Σεπ. 2025 21:48
Pelop News

Στις ΗΠΑ απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του ρεπουμπλικανού Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, που σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Γάζα: Ισραηλινά άρματα μάχης μπαίνουν στην Πόλη! ΒΙΝΤΕΟ

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για την δολοφονία, και συγκεκριμένα ότι πυροβόλησε με ένα μόνο τουφέκι, σκοτώνοντας τον 31χρονο Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό και συνιδρυτή της Turning Point USA, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις ΗΠΑ.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία στην κομητεία Ουάσινγκτον της Γιούτα στις 11 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν οι αρχές. Συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο με διακεκριμένη διάπραξη, κακούργημα κατά της χρήσης όπλου που προκάλεσε σοβαρό σωματικό τραυματισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η δολοφονία με διακεκριμένη διάπραξη φυλάκισης συνεπάγεται την πιθανότητα θανατικής ποινής στη Γιούτα.

Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στο Καπιτώλιο σχετικά με τον χειρισμό της έρευνας. Ο Patel έχει δεχθεί κριτική λόγω των δηλώσεών του στα social media και των ενεργειών του κατά τη διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού για τον ύποπτο δράστη.

Τη Δευτέρα, ο Patel δήλωσε ότι το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ. Το DNA του εντοπίστηκε σε ένα κατσαβίδι σε μια ταράτσα του σχολείου και σε μια σκούρα πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το τουφέκι που η αστυνομία πιστεύει ότι χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πυροβολισμών την περασμένη Τετάρτη, ανέφερε το FBI.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Ρόμπινσον «δεν συνεργάζεται» με τους ερευνητές και δεν έχει ομολογήσει ότι διέπραξε τους πυροβολισμούς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ