«Αντίο» σήμερα στη Ριτσώνα στον Γιώργο Παπαδάκη, η παράκληση της οικογένειας

Στη αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη, σήμερα Πέμπτη 8/01/2026.

«Αντίο» σήμερα στη Ριτσώνα στον Γιώργο Παπαδάκη, η παράκληση της οικογένειας
08 Ιαν. 2026 8:41
Pelop News

Η κηδεία του  δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 8/01/2026 στις 10:30 το πρωί, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, έπειτα από σοβαρό έμφραγμα, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο.

Η οικογένειά του, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους αυτές τις δύσκολες ώρες στέκονται δίπλα της με κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσουν δωρεά σε δύο οργανισμούς με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα:

-«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

-«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Η σύζυγός και τα παιδιά του εκλιπόντα έχουν ζητήσει τη διακριτικότητα και τον σεβασμό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, επιθυμώντας να μην υπάρξουν πλάνα τους κατά τη διάρκεια της τελετής.

Στην ομαλή και διακριτική οργάνωση της ημέρας συνδράμει και ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1. Από τη στιγμή της απώλειας, το κανάλι βρίσκεται σε κλίμα πένθους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του προγράμματός του σε αφιερώματα και βίντεο στη μνήμη του μακροχρόνιου συνεργάτη και παρουσιαστή του.

Η κάλυψη της κηδείας από τον ΑΝΤ1 θα είναι επίσης διακριτική.

