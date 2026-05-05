Αντιπολεμικό κάλεσμα στην Πάτρα: Συναυλία στην πλατεία Γεωργίου για τη βάση της Σούδας

Αντιπολεμικό τόνο φιλοδοξεί να δώσει στην καρδιά της Πάτρας η συναυλία που προγραμματίζεται για το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου στην πλατεία Γεωργίου, μετά τις 19.30, έπειτα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας #CloseSoudaBase Πάτρας. Η εκδήλωση παρουσιάζεται από τους διοργανωτές ως δημόσια παρέμβαση με πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, με στόχο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο και στη στάση που, όπως υποστηρίζουν, τηρεί η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, το event θα ανοίξει με σύντομους χαιρετισμούς από μέλη της συλλογικότητας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με τη συμμετοχή της ορχήστρας BANDARTE, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν και μαθητικά συγκροτήματα. Οι διοργανωτές επιδιώκουν η βραδιά να λειτουργήσει ως ανοιχτό αντιπολεμικό κάλεσμα της πόλης, δίνοντας δημόσιο βήμα σε όσους θέλουν να σταθούν απέναντι στη σιωπή και στην αδιαφορία.

Διαβάστε επίσης: Ιόνια Οδός: Διπλό κύμα ρυθμίσεων από 6 Μαΐου – Εργασίες στη σήραγγα Αμπελιάς και κλεισίματα για το ΔΕΗ Tour

Η BANDARTE στο επίκεντρο της βραδιάς

Κεντρικό μουσικό σχήμα της συναυλίας θα είναι η ορχήστρα BANDARTE, αποτελούμενη από τους Τάσο Πουλή, Κώστα Ματθαίου και Νικόλα Φορλίδα, μουσικούς με μακρά παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της Πάτρας. Όπως αναφέρεται, το ρεπερτόριό τους κινείται σε ένα ευρύ φάσμα, από το πολιτικό και το έντεχνο τραγούδι έως το ρεμπέτικο και το παλιό λαϊκό, στοιχείο που δίνει και το στίγμα της εκδήλωσης.

Ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες

Η Πρωτοβουλία #CloseSoudaBase απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε κάθε πολίτη που θέλει να βρεθεί στην πλατεία Γεωργίου και να στηρίξει τη συγκεκριμένη δράση. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα παραμείνει διαθέσιμη και η φόρμα συλλογής υπογραφών για το αίτημα κλεισίματος της βάσης της Σούδας, ώστε όσοι το επιθυμούν να εκφράσουν και με αυτόν τον τρόπο τη θέση τους.

Η εκδήλωση, πέρα από το καθαρά μουσικό της μέρος, επιχειρεί να αποκτήσει χαρακτήρα δημόσιας παρέμβασης στο κέντρο της πόλης, σε μια περίοδο όπου το αντιπολεμικό μήνυμα επανέρχεται έντονα στον δημόσιο διάλογο και στην Πάτρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



