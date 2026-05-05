Αντιπολεμικό κάλεσμα στην Πάτρα: Συναυλία στην πλατεία Γεωργίου για τη βάση της Σούδας

Με κεντρικό σύνθημα το κλείσιμο της βάσης της Σούδας, η Πρωτοβουλία #CloseSoudaBase Πάτρας καλεί τους πολίτες σε αντιπολεμική συναυλία την Πέμπτη 7 Μαΐου στην πλατεία Γεωργίου. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης μπαίνει το μήνυμα απέναντι στον πόλεμο, αλλά και η δημόσια παρέμβαση της πόλης μέσα από μουσική και ανοιχτή συμμετοχή.

05 Μάι. 2026 12:12
Αντιπολεμικό τόνο φιλοδοξεί να δώσει στην καρδιά της Πάτρας η συναυλία που προγραμματίζεται για το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου στην πλατεία Γεωργίου, μετά τις 19.30, έπειτα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας #CloseSoudaBase Πάτρας. Η εκδήλωση παρουσιάζεται από τους διοργανωτές ως δημόσια παρέμβαση με πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, με στόχο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο και στη στάση που, όπως υποστηρίζουν, τηρεί η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, το event θα ανοίξει με σύντομους χαιρετισμούς από μέλη της συλλογικότητας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με τη συμμετοχή της ορχήστρας BANDARTE, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν και μαθητικά συγκροτήματα. Οι διοργανωτές επιδιώκουν η βραδιά να λειτουργήσει ως ανοιχτό αντιπολεμικό κάλεσμα της πόλης, δίνοντας δημόσιο βήμα σε όσους θέλουν να σταθούν απέναντι στη σιωπή και στην αδιαφορία.

Η BANDARTE στο επίκεντρο της βραδιάς

Κεντρικό μουσικό σχήμα της συναυλίας θα είναι η ορχήστρα BANDARTE, αποτελούμενη από τους Τάσο Πουλή, Κώστα Ματθαίου και Νικόλα Φορλίδα, μουσικούς με μακρά παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της Πάτρας. Όπως αναφέρεται, το ρεπερτόριό τους κινείται σε ένα ευρύ φάσμα, από το πολιτικό και το έντεχνο τραγούδι έως το ρεμπέτικο και το παλιό λαϊκό, στοιχείο που δίνει και το στίγμα της εκδήλωσης.

Ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες

Η Πρωτοβουλία #CloseSoudaBase απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε κάθε πολίτη που θέλει να βρεθεί στην πλατεία Γεωργίου και να στηρίξει τη συγκεκριμένη δράση. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα παραμείνει διαθέσιμη και η φόρμα συλλογής υπογραφών για το αίτημα κλεισίματος της βάσης της Σούδας, ώστε όσοι το επιθυμούν να εκφράσουν και με αυτόν τον τρόπο τη θέση τους.

Η εκδήλωση, πέρα από το καθαρά μουσικό της μέρος, επιχειρεί να αποκτήσει χαρακτήρα δημόσιας παρέμβασης στο κέντρο της πόλης, σε μια περίοδο όπου το αντιπολεμικό μήνυμα επανέρχεται έντονα στον δημόσιο διάλογο και στην Πάτρα.

