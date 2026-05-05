Ιόνια Οδός: Διπλό κύμα ρυθμίσεων από 6 Μαΐου – Εργασίες στη σήραγγα Αμπελιάς και κλεισίματα για το ΔΕΗ Tour

Σε καθεστώς αυξημένων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μπαίνει η Ιόνια Οδός από την Τετάρτη 6 Μαΐου, με δύο ξεχωριστές αλλά ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις να επηρεάζουν την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Από τη μία πλευρά ξεκινούν εργασίες χρωματισμού στη σήραγγα Αμπελιάς, που φέρνουν πολυήμερη εκτροπή κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, και από την άλλη θα εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour 2026.

Η εικόνα αυτή σημαίνει ότι οι οδηγοί που κινούνται στην Ιόνια Οδό θα πρέπει να παρακολουθούν με προσοχή τη σήμανση και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής των ρυθμίσεων και στα σημεία όπου θα υπάρχουν προσωρινοί αποκλεισμοί.

Πολυήμερη εκτροπή λόγω εργασιών στη σήραγγα Αμπελιάς

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τις τεχνικές εργασίες χρωματισμού στη σήραγγα Αμπελιάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Οδού, από την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 07:00 το πρωί έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 18:00, θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα, από τον ανισόπεδο κόμβο Αβγού έως και τον ανισόπεδο κόμβο Εγνατίας.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον Α/Κ Αβγού και θα συνεχίζουν την πορεία τους μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άρτας – Ιωαννίνων μέχρι να επανέλθουν στον προορισμό τους.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει και οικονομική επίπτωση υπέρ των οδηγών, καθώς θα ισχύσουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Έκτακτα μέτρα την Τετάρτη για το ΔΕΗ Tour 2026

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, θα τεθούν σε ισχύ και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour 2026.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα εφαρμοστούν σταδιακά και εκ περιτροπής σε μια σειρά από κόμβους της Ιόνιας Οδού, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών και των συνοδευτικών οχημάτων.

Ειδικότερα:

Από τις 11:50 έως τις 12:30

Θα ισχύσει σταδιακός και εκ περιτροπής αμφίπλευρος αποκλεισμός των κλάδων εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Αβγού, μέχρι να περάσουν οι αθλητές.

Από τις 13:30 έως τις 15:30 προς Ιωάννινα

Θα εφαρμοστεί σταδιακός και εκ περιτροπής αποκλεισμός των κλάδων εξόδου στους εξής κόμβους:

Α/Κ Αγρινίου Βόρειου (Κουβαρά)

Α/Κ Αμβρακίας / Πρέβεζας

Α/Κ Αμφιλοχίας

Ημικόμβος Κομποτίου

Από τις 13:30 έως τις 15:30 προς Αντίρριο

Θα εφαρμοστεί σταδιακός και εκ περιτροπής αποκλεισμός των κλάδων εξόδου στους εξής κόμβους:

Α/Κ Αγρινίου Βόρειου (Κουβαρά)

Α/Κ Αμβρακίας / Πρέβεζας

Α/Κ Αμφιλοχίας

Πλήρης διακοπή εντός των κόμβων

Παράλληλα, θα ισχύσει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας εντός των παραπάνω κόμβων, για όσο διάστημα απαιτηθεί, έως ότου περάσει το σύνολο των αθλητών και των συνοδευτικών οχημάτων, στο χρονικό διάστημα από 11:50 έως 15:30.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η έξοδος των οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο στους συγκεκριμένους κόμβους θα γίνεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων τμημάτων Τροχαίας. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν θα μπορούν να κινηθούν αυτόνομα όπως συνήθως, αλλά θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις υποδείξεις επί τόπου.

Η Νέα Οδός αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χρηστών του δρόμου, ενώ θα τοποθετηθεί και σχετική προσωρινή σήμανση για την έγκαιρη ενημέρωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η 6η Μαΐου είναι μια ημέρα που χρειάζεται αυξημένη προσοχή για όσους κινούνται στην Ιόνια Οδό, ενώ για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς Ιωάννινα η ταλαιπωρία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς οι εργασίες στη σήραγγα Αμπελιάς θα παραμείνουν σε ισχύ έως και τις 18 Μαΐου.

