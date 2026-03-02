Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα

Η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας καλεί σε μαζική, μαχητική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματίσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας σήμερα Δευτέρα 2/02/2026, στις 7 το απόγευμα.

Να υψώσουμε φωνή καταδίκης απέναντι στη νέα πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Καταγγέλλουμε τη νέα στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν ως πράξη επιθετική, εγκληματική και επικίνδυνη. Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί «προληπτικό» χτύπημα, όπως προκλητικά ισχυρίζονται οι ευρωατλαντικοί μηχανισμοί προπαγάνδας, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιανομής αγορών, πηγών ενέργειας και δρόμων μεταφοράς, στο πλαίσιο της όξυνσης των ανταγωνισμών.

Σπέρνει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έχει ήδη οδηγήσει σε εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσά τους δεκάδες μαθήτριες μετά από βομβαρδισμό σχολείου.

Η κυβέρνηση φέρει βαριές ευθύνες, καθώς έχει αναλάβει ρόλο πρωτοπόρου σε αυτή τη βαρβαρότητα. Τα χέρια της είναι βαμμένα με το αίμα των νεκρών μαθητριών και όλων των θυμάτων. Γι’ αυτό μας ζητούν να εξοικειωθούμε με τον θάνατο και τον πόνο, να αποδεχτούμε την ιδέα ότι τα παιδιά μας μπορεί να επιστρέφουν μέσα σε φέρετρα.

Έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο, γεμίζοντάς τη με αμερικανικές βάσεις θανάτου. Έτσι, η χώρα μας και ο ελληνικός λαός μετατρέπονται σε πιθανούς στόχους αντιποίνων, από τον Άραξο και την Ανδραβίδα, έως τη Σούδα στην Κρήτη, την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, όπου βρίσκονται αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Καμία συμμετοχή – καμία εμπλοκή!

Η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε αποστολές που βαφτίζονται «ειρηνευτικές» αλλά υπηρετούν ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, όπως το σχέδιο των ΗΠΑ στη Γάζα, θα συνιστά εγκληματική επιλογή σε βάρος του λαού μας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

· Να φύγουν τώρα οι νατοϊκοί από τις βάσεις της Ανδραβίδας και του Αράξου. Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου! Όχι πυρηνικά στον Άραξο!

· Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

· Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία.

· Να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα.

· Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

· Αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν.

