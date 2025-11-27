Αντίστροφη μέτρηση για Black Friday και Cyber Monday: Οδηγός για ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές

Προ των πυλών η Black Friday 2025 αύριο Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, ενώ την αμέσως επόμενη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η Cyber Monday.

Οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν ώστε να αξιοποιήσουν τις προσφορές χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Η Black Friday επικεντρώνεται κυρίως σε οικιακά είδη, συσκευές και ρούχα, ενώ η Cyber Monday αφορά κυρίως προϊόντα τεχνολογίας, software και συνδρομές, διαθέσιμα αποκλειστικά online. Η προσεκτική έρευνα αγοράς διασφαλίζει ότι οι εκπτώσεις είναι πραγματικές και συμφέρουσες.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ επισημαίνει πέντε βασικά σημεία προσοχής για ασφαλείς αγορές:

Έρευνα αγοράς και έλεγχος τιμών: Ελέγξτε την αρχική και τη νέα τιμή των προϊόντων, καθώς και την ποιότητά τους, αναζητώντας στο διαδίκτυο συγκριτικές τιμές βάσει μοντέλου ή κωδικού. Προγραμματισμός αγορών: Καταρτίστε λίστα με τα προϊόντα που χρειάζεστε και ορίστε προϋπολογισμό για να αποφύγετε αλόγιστες δαπάνες. Αγορές με δόσεις ή πιστωτική κάρτα: Ενημερωθείτε για τους όρους συναλλαγής και τυχόν τόκους που αυξάνουν το τελικό κόστος. Διαφάνεια στις προσφορές: Η μείωση τιμής πρέπει να αναφέρεται σε σχέση με την τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Οι εκπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται ως ποσοστό, ποσό, νέα τιμή ή άλλες προωθητικές ενέργειες (π.χ. «αγορά χωρίς ΦΠΑ»). Απόδειξη αγοράς: Ζητάτε πάντα την απόδειξη για κάθε προϊόν, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιστροφής ή αντικατάστασης σε περίπτωση ελαττώματος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ηλεκτρονικές αγορές, αποφεύγοντας ύποπτα e-shops, προσφορές αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα.

