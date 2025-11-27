Αντίστροφη μέτρηση για Black Friday και Cyber Monday: Οδηγός για ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές

Οδηγός για την Black Friday 2025 και την Cyber Monday με συμβουλές για ασφαλείς αγορές.

Αντίστροφη μέτρηση για Black Friday και Cyber Monday: Οδηγός για ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές
27 Νοέ. 2025 9:28
Pelop News

Προ των πυλών η Black Friday 2025  αύριο Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, ενώ την αμέσως επόμενη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η Cyber Monday.

Οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν ώστε να αξιοποιήσουν τις προσφορές χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Η Black Friday επικεντρώνεται κυρίως σε οικιακά είδη, συσκευές και ρούχα, ενώ η Cyber Monday αφορά κυρίως προϊόντα τεχνολογίας, software και συνδρομές, διαθέσιμα αποκλειστικά online. Η προσεκτική έρευνα αγοράς διασφαλίζει ότι οι εκπτώσεις είναι πραγματικές και συμφέρουσες.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ επισημαίνει πέντε βασικά σημεία προσοχής για ασφαλείς αγορές:

  1. Έρευνα αγοράς και έλεγχος τιμών: Ελέγξτε την αρχική και τη νέα τιμή των προϊόντων, καθώς και την ποιότητά τους, αναζητώντας στο διαδίκτυο συγκριτικές τιμές βάσει μοντέλου ή κωδικού.

  2. Προγραμματισμός αγορών: Καταρτίστε λίστα με τα προϊόντα που χρειάζεστε και ορίστε προϋπολογισμό για να αποφύγετε αλόγιστες δαπάνες.

  3. Αγορές με δόσεις ή πιστωτική κάρτα: Ενημερωθείτε για τους όρους συναλλαγής και τυχόν τόκους που αυξάνουν το τελικό κόστος.

  4. Διαφάνεια στις προσφορές: Η μείωση τιμής πρέπει να αναφέρεται σε σχέση με την τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Οι εκπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται ως ποσοστό, ποσό, νέα τιμή ή άλλες προωθητικές ενέργειες (π.χ. «αγορά χωρίς ΦΠΑ»).

  5. Απόδειξη αγοράς: Ζητάτε πάντα την απόδειξη για κάθε προϊόν, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιστροφής ή αντικατάστασης σε περίπτωση ελαττώματος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ηλεκτρονικές αγορές, αποφεύγοντας ύποπτα e-shops, προσφορές αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ
12:16 Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην οικία Παλαμά: Η Πάτρα υποδέχθηκε το σύμβολο των Αγώνων με συγκίνηση ΦΩΤΟ
12:06 Κακοκαιρία “Adel”: Σφοδρά φαινόμενα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Προειδοποιήσεις για 7 περιοχές και καταιγίδες κατηγορίας 5
12:00 Πάτρα: Πιάνει δουλειά η νέα διοίκηση ΔΕΕΠ – Η σταυροδοσία των «15» και οι ισορροπίες στο σχήμα
11:59 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο
11:51 Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο
11:46 Πάτρα – Δυτική Αχαΐα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
11:42 Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Οι κινήσεις της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος, την βασάνιζε επί μισή ώρα
11:35 Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε
11:28 Νεκρή γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένος άνδρας από επίθεση καρχαρία
11:22 Σύλληψη 35χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 39χρονης σε δομή φιλοξενίας στον Λαγκαδά
11:19 Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα κριτήρια
11:19 Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τη Φοινικούντα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Νέα ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τέσσερις βασικές αλλαγές με απόφαση Δένδια
11:10 Κατσανιώτης: Η δωρεά της νέας μονάδας «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη με στελέχωση και ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.
11:03 Μοιραία πτώση από μπαλκόνι για γυναίκα στο Αγρίνιο
11:01 Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”
10:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα
10:53 Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ
10:51 Σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή και δύο παιδιά πριν αυτοκτονήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ