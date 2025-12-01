Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα

Οσοι διαθέτουν πιστωτική κάρτα μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό σε έως 12 άτοκες δόσεις.

01 Δεκ. 2025 11:45
Pelop News

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 καθώς την Τετάρτη 31/12 λήγει η προθεσμία για την αποπληρωμή τους.

Μάλιστα, όσα διαθέτουν πιστωτική κάρτα μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό σε έως 12 άτοκες δόσεις.

Τα τέλη και η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά, είτε με χρήση των κωδικών TAXISnet είτε χωρίς αυτά.

Τα ποσά

Για ταξινόμηση οχημάτων από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Οκτωβρίου 2010:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 255 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.380 ευρώ.

 

Για ταξινόμηση οχημάτων μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2001 και 31 Δεκεμβρίου 2005:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 διαμορφώνονται στα 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

1786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 240 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 1.260 ευρώ.

 

Για ταξινόμηση οχημάτων στην Ελλάδα πριν από το 2000:

0-300 κυβικά: 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 225 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.230 ευρώ.

Η διαδικασία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας

Για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας ακολουθούν τα εξής βήματα:

-Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ

-Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια

Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Επίσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τον νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

-25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2026,

-50% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026,

Ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση: εξόφλησης από την 1/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
