Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξετε

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να ανοίξει την πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 (εισοδήματα 2025) τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026. Η προθεσμία υποβολής θα λήξει στις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς να προβλέπεται – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – παράταση, όπως συνέβη την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, το σύστημα myAADE θα είναι πλήρως έτοιμο και σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι φέτος αναμένεται ρεκόρ προσυμπληρωμένων δηλώσεων, με εκτιμήσεις ότι ο αριθμός τους θα κυμανθεί μεταξύ 1 και 1,5 εκατομμυρίου.

Πέρα από τους μισθωτούς με κύρια πηγή εισοδήματος από μισθωτή εργασία, δεν αποκλείεται φέτος να ενταχθούν στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις και άλλες κατηγορίες εισοδημάτων, όπως:

Ενοίκια που αποκτούν μισθωτοί

Εισοδήματα ελεύθερων επαγγελματιών

Περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης (μπλοκάκι + μισθωτή εργασία)

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Τρόποι εξόφλησης φόρου εισοδήματος

Οι φορολογούμενοι θα έχουν τις εξής επιλογές για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος:

Εφάπαξ πληρωμή με κλιμακωτή έκπτωση Υποβολή έως 30 Απριλίου 2026 → έκπτωση 4%

Υποβολή έως 15 Ιουνίου 2026 → έκπτωση 3%

Υποβολή έως 15 Ιουλίου 2026 → έκπτωση 2% Η εξόφληση (εφάπαξ ή τμηματική) πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2026 για να ισχύσει η έκπτωση. Σε 8 άτοκες μηνιαίες δόσεις Η πρώτη δόση καταβάλλεται στις 31 Ιουλίου 2026 και ακολουθούν οι επόμενες: 28 Αυγούστου 2026

30 Σεπτεμβρίου 2026

30 Οκτωβρίου 2026

27 Νοεμβρίου 2026

31 Δεκεμβρίου 2026

29 Ιανουαρίου 2027

26 Φεβρουαρίου 2027 Έως 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα Ο φορολογούμενος μπορεί να χρεώσει το σύνολο της οφειλής στην πιστωτική κάρτα και να επιλέξει από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις. Η άμεση χρέωση γίνεται σε ποσοστό 1/2 έως 1/12 της οφειλής, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων. Έως 24 έντοκες δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης Επιτόκιο 4,34% για έως 12 δόσεις και 5,84% για 13–24 δόσεις.

Τροποποιητικές δηλώσεις

Θα υπάρχει και φέτος δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης τόσο για προσυμπληρωμένες όσο και για μη προσυμπληρωμένες δηλώσεις, προκειμένου να διορθωθούν λάθη, να συμπληρωθούν στοιχεία ή να αναγραφούν πρόσθετα εισοδήματα. Η καταληκτική ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΑΔΕ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις με τις ακριβείς ημερομηνίες και τυχόν τελευταίες λεπτομέρειες αναμένονται τις επόμενες ημέρες από την ΑΑΔΕ.

