Κόκκινα δάνεια νόμου Κατσέλη: Η απόφαση του Αρείου Πάγου «χτυπά» το Δημόσιο, ενεργοποιούνται εγγυήσεις Ηρακλή

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον εκτοκισμό δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη προκαλεί διπλή πρόκληση, σύμφωνα με εκτιμήσεις κυβερνητικών και τραπεζικών κύκλων. Από τη μία, ενισχύει τον κίνδυνο επιβάρυνσης των δημόσιων οικονομικών μέσω κρατικών εγγυήσεων, ενώ από την άλλη, διαταράσσει τις οικονομικές προβλέψεις για χαρτοφυλάκια τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Το ζήτημα συζητήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη χθες, υπό τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με τη συμμετοχή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά, της γενικής γραμματέως Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνης Αλαμπάση και του γενικού διευθυντή του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα.

Η απόφαση επιλύει μακροχρόνια νομική αμφισβήτηση, ορίζοντας ότι ο εκτοκισμός πρέπει να υπολογίζεται βάσει της μηνιαίας δόσης που καθορίζει η δικαστική απόφαση, και όχι επί του συνολικού υπολοίπου κεφαλαίου.

Αυτή η αλλαγή ωφελεί άμεσα περίπου 300.000 έως 350.000 ευάλωτους δανειολήπτες, περιορίζοντας το συνολικό κόστος εξόφλησης και βελτιώνοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων.

Ωστόσο, η νέα προσέγγιση επηρεάζει βασικές οικονομικές παραδοχές σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων με κρατική εγγύηση, καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς, προκύπτει συνολική ζημιά περίπου 1,3 δισ. ευρώ για funds με μεγάλη έκθεση σε τέτοια δάνεια, λόγω δραστικής μείωσης των αναμενόμενων εσόδων από τόκους.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αναδεικνύει τη διαφορά: Σε δάνειο 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3% και διάρκεια 20 ετών, ο εκτοκισμός επί του συνόλου του κεφαλαίου οδηγεί σε συνολική οφειλή περίπου 135.000 ευρώ και μηνιαία δόση γύρω στα 560 ευρώ. Αντίθετα, με εκτοκισμό μόνο της δόσης, η μηνιαία πληρωμή πέφτει στα 416 ευρώ, οι τόκοι ανά δόση περιορίζονται στα 12,5 ευρώ και το σύνολο τόκων για την εικοσαετία δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ. Αυτή η απόκλιση εξηγεί τις σημαντικές απώλειες για τους διαχειριστές των χαρτοφυλακίων.

Στα δημόσια οικονομικά, η μείωση των ανακτήσεων από τιτλοποιημένα δάνεια αυξάνει την πιθανότητα ενεργοποίησης κρατικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλής για senior ομόλογα. Οικονομοτεχνική ανάλυση της KPMG υπολογίζει δυνητική επιβάρυνση άνω του 1 δισ. ευρώ για το Δημόσιο, εάν οι μειωμένες εισπράξεις προκαλέσουν κατάπτωση εγγυήσεων.

Το θέμα γίνεται πιο κρίσιμο, δεδομένου ότι για το 2026 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται στα 359,3 δισ. ευρώ ή 138,2% του ΑΕΠ. Οποιαδήποτε επιβάρυνση, ακόμα και μικρή, επηρεάζει τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές και την εμπιστοσύνη των αγορών, εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας.

Στον τομέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, τα δάνεια Κατσέλη θεωρούνταν χαμηλού κινδύνου με σταθερές αλλά περιορισμένες εισπράξεις. Η μείωση τόκων αναγκάζει πλέον ορισμένους φορείς να επανεκτιμήσουν αποτιμήσεις, σχέδια και αποδόσεις, ιδιαίτερα σε χαρτοφυλάκια με υψηλή συγκέντρωση τέτοιων δανείων. Οι επιπτώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη σύνθεση κάθε χαρτοφυλακίου και τους προηγούμενους λογιστικούς υπολογισμούς.

Παρά τις ανησυχίες, κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές αποκλείουν συστημικό κίνδυνο. Το τραπεζικό σύστημα έχει ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και μειωμένο απόθεμα κόκκινων δανείων, ενώ το Δημόσιο διαθέτει σημαντικά ταμειακά αποθέματα στην Τράπεζα της Ελλάδος ως buffer για βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται τρόποι περιορισμού της επιβάρυνσης, με κύριο μέσο τις ρήτρες εξαιρετικών περιστάσεων του Ηρακλή. Αυτές επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, αναβολή κατάπτωσης ή επιμήκυνση υποχρεώσεων, μειώνοντας την άμεση πίεση.

Κρίσιμος παράγοντας για τις αποφάσεις θα είναι το πλήρες σκεπτικό της απόφασης και το εύρος εφαρμογής της. Επιπλέον, στην αγορά δεν αποκλείεται νέο κύμα προσφυγών από δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη, με προσπάθειες επέκτασης της νομολογίας σε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε περαιτέρω αβεβαιότητα, καθιστώντας επιτακτικές τις επόμενες ενέργειες από κυβέρνηση, τράπεζες και εποπτικές αρχές.

Πηγή: Ημερησία

