Άβυσσος η διαφορά στα επιτόκια: Απόφαση–σταθμός του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Μεγάλες διαφορές στα ποσά των δόσεων επιφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων «κόκκινων δανείων», των οποίων η εξυπηρέτηση είχε υπαχθεί στις προβλέψεις του νόμου Κατσέλη.

Επειτα από διάσκεψη οι αρεοπαγίτες αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (35-12) ότι ο υπολογισμός του τόκου στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια του νόμου Κατσέλη πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης -όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες- και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, όπως εφάρμοζαν τράπεζες και funds.

Το μόνο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο Αρειος Πάγος είναι η αναδρομικότητα ή μη της απόφασης. Δηλαδή, αν η απόφαση θα καταλαμβάνει και τις υψηλές δόσεις που έχουν καταβληθεί στις τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων επί του κεφαλαίου της οφειλής.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα παραπάνω ποσά που έχουν καταβάλει οι δανειολήπτες θα συμψηφιστούν σε επόμενες δόσεις. Η απάντηση θα δοθεί τους ερχόμενους μήνες με την καθαρογραφή της απόφασης, στο σκεπτικό της οποίας θα αποσαφηνιστεί το ζήτημα της αναδρομικότητας.

Νομικοί που ασχολούνται με ρυθμίσεις κόκκινων δανείων, τονίζουν πως η ρύθμιση του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί τραπεζικό προϊόν ή δάνειο, αλλά μια δικαστικά ορισμένη οφειλή που πρέπει να εξυπηρετείται με βάση την αξιοπρεπή διαβίωση του δανειολήπτη και χωρίς ανατοκισμό. Οπως εξηγεί ο δικηγόρος Πατρών Θανάσης Διαμαντόπουλος, πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει ουσιαστικά την οικονομική επιβάρυνση των οφειλετών και επαναφέρει τον προστατευτικό χαρακτήρα του νόμου.

Μέχρι σήμερα, όπως επισημαίνει ο κ. Διαμαντόπουλος, η πρακτική των τραπεζών και των funds να υπολογίζουν τη δόση στο άληκτο κεφάλαιο, οδηγούσε σε υπέρογκες επιβαρύνσεις, ακυρώνοντας στην πράξη τις δικαστικές ρυθμίσεις. Οι δανειολήπτες αυτοί, «νομιμοποιούνται» τώρα να διεκδικήσουν τα ποσά που τους έχουν καταλογιστεί επί σειράν ετών και τα οποία οδήγησαν στη διόγκωση της συνολικής οφειλής τους. Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς εκκρεμούν ακόμη χιλιάδες ενεργές υποθέσεις –εκτιμάται ότι αφορούν 250.000 έως 300.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Αν και αναμένονται οι επίσημες διευκρινίσεις του πλήρους σκεπτικού, ο κ. Διαμαντόπουλος ξεκαθαρίζει ότι, υπό τα νέα δεδομένα, η παραμονή στον νόμο Κατσέλη είναι σαφώς ευνοϊκότερη από τη μετάβαση σε άλλες ρυθμίσεις, όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

Ο δικηγόρος Πατρών Κώστας Κρεμμύδας σημειώνει από την πλευρά του τα εξής: «Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη αποτελεί σταθμό στη νομολογία με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίδραση καθώς ευνοεί τους οφειλέτες μειώνοντας το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους, δημιουργεί νέο νομικό πλαίσιο για το πώς πρέπει να εκτιμώνται οι οικονομικές τους υποχρεώσεις και επιλύει κρίσιμο νομικό ζήτημα με ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο.

Θα πρέπει να τονίσω ότι η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική για τα δικαστήρια και ουσιαστικά υποχρεώνει τα funds να υπολογίζουν το επιτόκιο στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Ετσι μια δόση μηνιαία 600 -700 ευρώ, μπορεί να μειωθεί κατά 200-300 ευρώ τουλάχιστον.

Παράλληλα, που επίσης είναι πολύ σημαντικό, χιλιάδες δανειολήπτες δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων που παρανόμως έχουν καταβάλει, προσπαθώντας να τηρήσουν τις υποχρεώσεις των ρυθμίσεών τους, ενώ φρονώ ότι θα ασκηθούν και αγωγές αποζημίωσης για την οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί οι οφειλέτες από την πρακτική των funds, για πλειστηριασμούς, κατασχέσεις κ.ά., ενώ δεν αποκλείεται η επέκταση του μέτρου αυτού και σε άλλες κατηγορίες οφειλετών».

Πώς αλλάζει ο υπολογισμός των τόκων

Ενδεικτικά των αλλαγών που επιφέρει η απόφαση στις δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη, είναι τα παρακάτω παραδείγματα που αποκαλύπτονται «τερατώδεις διαφορές»:

-Εστω ότι σε δανειολήπτη είχε επιδικαστεί να πληρώνει 500 ευρώ συν τους τόκους. Με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση έφθανε τα 700 ευρώ. Και αυτό επειδή ο υπολογισμός γινόταν επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου.

Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και πλέον η νέα δόση μειώνεται από τα 700 στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ (επί 2 χρόνια = 4.560 ευρώ) συνιστά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα πρέπει να συμψηφισθεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των servicers έναντι των δανειοληπτών.

-Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (250 ευρώ τον μήνα). Με τον νέο τρόπο υπολογισμού επί της μηνιαίας δόσης (π.χ. δόση 500 ευρώ), η επιβάρυνση του επιτοκίου περιορίζεται μόλις στα 15 ευρώ τον μήνα.

-Για δάνειο 120.000 ευρώ με επιτόκιο 4,5% και διάρκεια αποπληρωμής τα 20 έτη, η παλαιά μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση ήταν στα 767 ευρώ, ενώ η νέα δόση (μετά την απόφαση) πέφτει στα 522,5 ευρώ. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 2.934 ευρώ

-Για δάνειο 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5% και διάρκεια αποπληρωμής τα 25 έτη, η παλαιά μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση ήταν στα 887 ευρώ, ενώ η νέα πέφτει στα 525 ευρώ. Δηλαδή έχουμε μια ετήσια ελάφρυνση 4.344 ευρώ.

Σύγκριση παλαιού και νέου τρόπου υπολογισμού τόκων

Υψος δανείου Επιτόκιο Διάρκεια Παλαιά μηνιαία επιβάρυνση Νέα μηνιαία επιβάρυνση Μηνιαίο όφελος Ετήσιο όφελος

120.000 € 4,5% 20 έτη 767 € 522,5 € 244,5 € 2.934 €

150.000 € 5% 25 έτη 887 € 525 € 362 € 4.344 €

