Αντώνης Κοκορίκος: Την Τετάρτη η κηδεία, η επιθυμία της οικογένειας

Την Τετάρτη 31/12/2025, η αποτέφρωση του δημοσιογράφου, Αντώνη Κοκορίκου στη Ριτσώνα.

29 Δεκ. 2025 9:19
Pelop News

Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων 26/12/2025, έφυγε από τη ζωή, ο Δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του η τελετή αποτέφρωσης, θα γίνει στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας ανέφερε επίσης:

«Καθώς στην τελετή αυτή δεν επιτρέπονται λουλούδια και στεφάνια, η οικογένεια παρακαλεί, όποιος επιθυμεί, να καταθέσει ένα ποσό στη μνήμη του Αντώνη Κοκορίκου στους παρακάτω συλλόγους:

-Είτε στον Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.
Eurobank: GR4502602440000140201131487
Alpha Bank: GR6001402160216002101087644

-Είτε στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»
Alpha Bank – GR8001401120112002002011686
Eurobank – GR6602600630000460100128261
Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010
Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423».

