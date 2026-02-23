Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Αντώνης Λουδάρος, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο τα χρόνια της πανδημίας. Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία και το πώς άλλαξε την οπτική του για τη ζωή.

Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
23 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Τη δική του μάχη με τον καρκίνο αποκάλυψε δημόσια ο Αντώνης Λουδάρος, περιγράφοντας μια δύσκολη περίοδο που βίωσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και την οποία μέχρι σήμερα δεν είχε μοιραστεί δημόσια.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno», ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι η διάγνωση ήρθε απρόσμενα, όταν αποφάσισε να αφαιρέσει μια μικρή αλλοίωση στο δέρμα που έμοιαζε με απλό σπυράκι. Όπως εξήγησε, η βιοψία έδειξε βασικοκυτταρικό καρκίνο, γεγονός που τον αιφνιδίασε και τον ταρακούνησε έντονα, παρότι οι γιατροί τον καθησύχασαν ότι πρόκειται για μορφή καρκίνου που αντιμετωπίζεται.

Ο ίδιος σημείωσε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα, καθώς η αλλοίωση βρισκόταν στο δέρμα. Παράλληλα τόνισε ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε σημαντικό μάθημα ζωής και τον έκανε να δει τα πράγματα διαφορετικά.

Ο Αντώνης Λουδάρος ανέφερε επίσης πως δεν ήταν ποτέ μόνος σε αυτή την εμπειρία, καθώς είχε στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του, κάτι που, όπως είπε, του έδωσε δύναμη. Παραδέχθηκε ότι φοβήθηκε, αλλά σήμερα δηλώνει αισιόδοξος και πιο συνειδητοποιημένος απέναντι στη ζωή.

Όπως εξήγησε, μέχρι τώρα δεν είχε μιλήσει δημόσια για το θέμα, καθώς ένιωθε ότι χρειαζόταν χρόνο για να το επεξεργαστεί και να είναι έτοιμος να το μοιραστεί.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
14:00 Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ