Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού

Τη δική του μάχη με τον καρκίνο αποκάλυψε δημόσια ο Αντώνης Λουδάρος, περιγράφοντας μια δύσκολη περίοδο που βίωσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και την οποία μέχρι σήμερα δεν είχε μοιραστεί δημόσια.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno», ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι η διάγνωση ήρθε απρόσμενα, όταν αποφάσισε να αφαιρέσει μια μικρή αλλοίωση στο δέρμα που έμοιαζε με απλό σπυράκι. Όπως εξήγησε, η βιοψία έδειξε βασικοκυτταρικό καρκίνο, γεγονός που τον αιφνιδίασε και τον ταρακούνησε έντονα, παρότι οι γιατροί τον καθησύχασαν ότι πρόκειται για μορφή καρκίνου που αντιμετωπίζεται.

Ο ίδιος σημείωσε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα, καθώς η αλλοίωση βρισκόταν στο δέρμα. Παράλληλα τόνισε ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε σημαντικό μάθημα ζωής και τον έκανε να δει τα πράγματα διαφορετικά.

Ο Αντώνης Λουδάρος ανέφερε επίσης πως δεν ήταν ποτέ μόνος σε αυτή την εμπειρία, καθώς είχε στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του, κάτι που, όπως είπε, του έδωσε δύναμη. Παραδέχθηκε ότι φοβήθηκε, αλλά σήμερα δηλώνει αισιόδοξος και πιο συνειδητοποιημένος απέναντι στη ζωή.

Όπως εξήγησε, μέχρι τώρα δεν είχε μιλήσει δημόσια για το θέμα, καθώς ένιωθε ότι χρειαζόταν χρόνο για να το επεξεργαστεί και να είναι έτοιμος να το μοιραστεί.





