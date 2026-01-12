Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ

Συνεχίζοντας τις απειλές κατά του αυτόνομου δανικού εδάφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

12 Ιαν. 2026 15:51
Pelop News

Θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κληθούν να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

Την περασμένη εβδομάδα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και της τάξης ασφαλείας που έχει εμπεδωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Συμφωνώ με τη Δανή πρωθυπουργό ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα είναι πολύ, πολύ αρνητικό», δήλωσε ο Κουμπίλιους στο Reuters μιλώντας από μια διάσκεψη για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Κουμπίλιους τόνισε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, το πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει η υποχρέωση των κρατών μελών να σπεύσουν για αμοιβαία βοήθεια αν ένα άλλο κράτος μέλος βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική επιθετικότητα», είπε.

