Απαγχονισμένος εντοπίστηκε 57χρονος στον Καρδαμά

Σε αγροτική τοποθεσία στον Καρδαμά Ηλείας, εντοπίστηκε απαγχονισμένος 57χρονος, το απόγευμα της Κυριακής 23/11/2025

Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο, που είχε ξεκινήσει να τον αναζητά όταν αντιλήφθηκε ότι είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του και δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

