Απαγόρευση εισόδου σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια που τραγούδησε το «Εμβατήριο της Σμύρνης» στην Κομοτηνή

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σταμάτησαν οι ελληνικές Αρχές την Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, με την ίδια να καταγγέλλει ότι της επιδόθηκε απόφαση απόρριψης εισόδου τη Μεγάλη Παρασκευή και ότι οδηγήθηκε σε επιστροφή, ενώ η οικογένειά της πέρασε κανονικά τον έλεγχο. Η Καρατζά απέδωσε το μέτρο στην εμφάνισή της στην Κομοτηνή το 2024, όπου είχε τραγουδήσει το «İzmir Marşı» και είχε φωνάξει το σύνθημα «Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος».

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που ανέβασε η ίδια η τραγουδίστρια από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου. Σε αυτά, εμφανίζεται να κρατά το έγγραφο της απόρριψης εισόδου και να υποστηρίζει πως ενημερώθηκε ότι δεν μπορεί να περάσει στην Ελλάδα, παρότι ο σύζυγός της και η κόρη της έλαβαν άδεια εισόδου. Η ίδια μίλησε για προσβλητική μεταχείριση και για πολύωρη παραμονή στον χώρο, λέγοντας ότι βρέθηκε να αντιμετωπίζεται «ως εχθρός» ενώ, όπως ισχυρίστηκε, είχε φτάσει ως τουρίστρια.

Στην πρώτη της τοποθέτηση, η Καρατζά περιέγραψε με δραματικό τόνο όσα, όπως λέει, βίωσε στο αεροδρόμιο, κάνοντας λόγο ακόμη και για έλλειψη στοιχειώδους φροντίδας. Στη συνέχεια, όμως, σε νέο βίντεο και σε ανάρτησή της, όχι μόνο δεν ανακάλεσε, αλλά ξεκαθάρισε ότι «θα το ξανάκανε», επαναλαμβάνοντας ανοιχτά τη θέση της και γράφοντας πως θα λέει «μέχρι το τέλος» το σύνθημα «Ευτυχισμένος όποιος λέει ότι είμαι Τούρκος», δηλώνοντας παράλληλα την αφοσίωσή της στη Δημοκρατία της Τουρκίας.

Το παρασκήνιο της απόφασης και η σκιά της Κομοτηνής

Η ίδια η τραγουδίστρια συνέδεσε την απαγόρευση εισόδου με όσα είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 2024 στην Κομοτηνή. Τότε είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας στην κεντρική πλατεία της πόλης και είχε ερμηνεύσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης» (İzmir Marşı), ένα τραγούδι με ιδιαίτερο εθνικιστικό φορτίο, που συνδέεται με τον τουρκικό εθνικισμό και τον Κεμάλ. Εκείνη η εμφάνιση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ειδικά λόγω του συμβολισμού που κουβαλά το συγκεκριμένο τραγούδι για τον ελληνισμό της Σμύρνης.

Τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν αναφέρουν ότι η απόφαση των ελληνικών Αρχών φαίνεται να συνδέθηκε ακριβώς με εκείνο το περιστατικό. Αν και δεν έχει υπάρξει δημόσια, αναλυτική επίσημη ανακοίνωση από ελληνική αρχή που να εξηγεί βήμα προς βήμα τη νομική βάση της απόφασης, πολλά ρεπορτάζ συνδέουν το μέτρο με ζητήματα δημόσιας τάξης, εθνικής ευαισθησίας και της προκλητικής στάσης που είχε επιδείξει η τραγουδίστρια στην εκδήλωση της Κομοτηνής.

Από την καταγγελία στην ανοιχτή πρόκληση

Αυτό που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην υπόθεση είναι ότι η Καρατζά δεν περιορίστηκε σε μια καταγγελία για την απαγόρευση εισόδου. Με τις επόμενες δηλώσεις της έδειξε ότι επιλέγει ανοιχτά τη γραμμή της πρόκλησης, επαναφέροντας τα ίδια συνθήματα και την ίδια επιχειρηματολογία που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και στην Κομοτηνή. Έτσι, η υπόθεση δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο μιας διαμαρτυρίας για διοικητικό μέτρο, αλλά εξελίχθηκε σε νέο γύρο δημόσιας έντασης με σαφές εθνικό και πολιτικό φορτίο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως η τραγουδίστρια επιχείρησε να παρουσιάσει την απόφαση ως εχθρική ενέργεια απέναντί της, όμως οι ίδιες οι αναρτήσεις της ενίσχυσαν το επιχείρημα ότι δεν επρόκειτο για ένα ουδέτερο περιστατικό, αλλά για πρόσωπο που είχε ήδη δώσει σαφές δείγμα γραφής και δεν έδειχνε καμία διάθεση υπαναχώρησης.

Μια υπόθεση που ξεπερνά το καλλιτεχνικό πεδίο

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ξεφεύγει προφανώς από τα όρια μιας είδησης που αφορά απλώς μία τραγουδίστρια και μια απαγόρευση εισόδου. Αγγίζει ένα πολύ πιο ευαίσθητο πεδίο, εκεί όπου τέμνονται η πολιτιστική παρουσία, ο εθνικιστικός λόγος, η Θράκη, οι ελληνοτουρκικές ευαισθησίες και τα όρια της ανεκτικότητας των κρατικών αρχών απέναντι σε πρόσωπα που έχουν ήδη προκαλέσει δημόσιο θόρυβο.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της Ισίν Καρατζά έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ακριβώς γιατί δεν αφορά μόνο το τι συνέβη στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αλλά και όσα προηγήθηκαν, όσα ειπώθηκαν δημοσίως και όσα η ίδια επέλεξε να επαναλάβει, ακόμη και μετά την απόρριψη εισόδου της στη χώρα.

